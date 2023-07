Parte il ritiro del Napoli a Dimaro, ecco tutti i convocati da Rudy Garcia

L’attesa è finalmente finita per i tifosi del Napoli: l’era Garcia è ufficialmente iniziata e la squadra è pronta per sfidare il futuro. Dopo essere passati con successo ai test in Campania, gli azzurri hanno messo in moto il proprio motore e sono partiti direzione Dimaro, una meta ormai storica per il ritiro estivo della squadra.

L’allenatore si prepara a dare il massimo per far fronte alle sfide che li attenderanno, tra allenamenti intensi e strategie di gioco da perfezionare, il tutto con l’obiettivo di migliorare sempre più. La permanenza “fuori sede” durerà fino al prossimo 25 luglio, quando la squadra farà ritorno alla base per continuare la preparazione della prima gara ufficiale, che vedrà gli azzurri sfidare il Frosinone il 20 agosto.

L’annuncio dei convocati per il ritiro ha fatto subito discutere, con la mancanza di Osimhen e Kvaratskhelia che hanno tuttavia ancora qualche giorno di meritato riposo dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. Tra i presenti, invece, figurano nome importanti come Zielinski e Lozano, che dovranno decidere il loro futuro nei prossimi giorni.

Un’estate decisiva per il Napoli, piena di sfide e decisioni importanti da prendere. Sarà questo l’anno della rinascita? L’entusiasmo e l’attesa dei tifosi non potrebbe essere più palpabile, pronti a sostenere la squadra in ogni situazione e ad accompagnare gli azzurri verso nuovi traguardi.

Napoli, ecco tutti i convocati per il ritiro di Dimaro

CONTINI Nikita

IDASIAK Hubert

TURI Claudio

D’AVINO Luigi

JESUS Juan

MARCHISANO Matteo

MARIO RUI Silva Duarte

OBARETIN Edward

OLIVERA Mathias

ZANOLI Alessandro

DEMME Diego

FOLORUNSHO Michael

GAETANO Gianluca

IACCARINO Gennaro

RUSSO Lorenzo

SACO Coli

SPAVONE Alessandro

VERGARA Antonio

ZEDADKA Karim

AMBROSINO Giuseppe

CIOFFI Antonio

D’AGOSTINO Giuseppe

MARRANZINO Pasquale

LOZANO Hirving

POLITANO Matteo