Gigi d’Alessio, Massimo Ranieri e molto altro nel week-end nel casertano

Un weekend di musica e cultura in provincia di Caserta: ecco i nostri suggerimenti

Se siete alla ricerca di un weekend ricco di musica, cultura e divertimento, la provincia di Caserta ha molto da offrire. Da Gigi D’Alessio a Massimo Ranieri, passando per sagre e passeggiate suggestive, ecco i nostri suggerimenti per un fine settimana indimenticabile.

Iniziamo con la musica. Domenica 16 luglio, Piedimonte Matese ospiterà Gigi D’Alessio per il suo “Dove c’è il sole tour”. Il cantautore napoletano, conosciuto per le sue melodie coinvolgenti e le sue liriche toccanti, promette un concerto che farà vibrare lo stadio di Piedimonte Matese.

Venerdì 14 luglio, invece, sarà il turno di Massimo Ranieri. L’artista si esibirà al Real Sito di Carditello con il suo ultimo e acclamato spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”, ideato e scritto con Edoardo Falcone. Un’occasione imperdibile per gli amanti della musica e del teatro.

Per chi preferisce le sonorità più moderne, il festival Freedom propone tre serate di cabaret, musica e tanto altro allo stadio comunale “Don Antonio Basco” di Parete. Domenica, non perdete il gran finale con Enzo Avitabile e i Bottari.

Se invece siete amanti del jazz, non potete perdervi l’ultimo concerto della rassegna jazz a Masseria Picone. Il 14 luglio, Virginia Sorrentino vi porterà sulla spiaggia di Ipanema, immersi nelle splendide melodie del brazilian jazz.

Per gli appassionati di musica classica, sabato 15 luglio alle 19 alla chiesa dei Santi Giovanni e Paolo di Caiazzo ci sarà il concerto “Violoncello virtuoso barocco a Napoli e Roma”, con Luigi Varallo al violoncello e Pietro Di Lorenzo al clavicembalo.

Infine, domenica 16 Luglio alle 20.30 a Casanova di Carinola, presso il Convento di S. Francesco, si terrà un concerto della rassegna Summer Concert con Matteo Bonaccorso al flauto e Anna Lisa Bellini al pianoforte.

Ma non è tutto. Per gli amanti delle sagre, non mancano eventi dedicati alla birra e alla festa del grano. E per chi preferisce le passeggiate, l’Acquedotto Carolino offre un itinerario affascinante.

Insomma, un weekend all’insegna della musica, della cultura e del divertimento. Non sapete cosa fare? La provincia di Caserta vi aspetta.