Federica Nargi e Alessandro Matri raccontano la verità sull’essere genitori. Ecco le confessioni della coppia!

Federica Nargi e Alessandro Matri sono stati invitati come ospiti nel programma televisivo Mamma Dilettante, condotto da Diletta Leotta. La coppia famosa, formata dal calciatore e dalla showgirl, è insieme da quasi 15 anni e sono anche i genitori di due adorabili bambine, Sofia e Beatrice, di 7 e 4 anni rispettivamente.

Durante l’intervista, Federica e Alessandro hanno scelto di condividere la loro esperienza quotidiana come genitori, raccontando storie divertenti e buffe e anche come si organizzano per far addormentare amorevolmente le loro piccole, anche se ciò talvolta comporta notti trascorse in camere separate. Vediamo nel dettaglio ciò che hanno rivelato!

Federica Nargi e Alessandro Matri dormono in letti separati

Federica Nargi e Alessandro Matri finalmente hanno trovato un equilibrio nella loro vita quotidiana, nonostante frequenti litigi sulla gestione delle loro adorabili figlie. L’ex calciatore ha ammesso che essere genitore richiede molta dedizione e energia. Per affrontare questa sfida, la coppia ha adottato un approccio insolito: non dormono più nella stessa stanza. Le loro preziose bambine vengono addormentate nella loro camera da letto, in modo che non si sentano sole.

La showgirl ha spiegato che di solito una delle due piccole si sveglia nel bel mezzo della notte e si unisce a loro. Di conseguenza, uno dei due genitori passa la notte nell’altra camera da letto. È una routine insolita, ma Federica e Alessandro hanno imparato a gestire questa situazione in modo da garantirsi un sonno tranquillo e soddisfacente.

La vita genitoriale

Alessandro Matri ha raccontato a Diletta Leotta che è un padre molto attento e coinvolto, passando spesso del tempo a giocare con le sue figlie. “La maggior parte delle volte divento la vittima, mi faccio truccare, pettinare e mi fanno le treccine”, ha raccontato Matri. Questi momenti vengono spesso documentati con dei video su Instagram, in cui la coppia mostra senza filtri la loro vita quotidiana. “Lui è un padre eccellente, direi che l’ho coinvolto nell’aiutarmi con le bambine fin dall’inizio”, ha scherzato Nargi.

In seguito, durante le “domande scomode”, Diletta Leotta ha chiesto ai suoi ospiti quale fosse il loro “piacere sensuale e irrinunciabile”. “Io direi il cibo, qualcosa da gustare”, ha spiegato Nargi. Matri ha aggiunto: “Dopo quindici anni insieme, se nemmeno la nostra intimità funziona, allora siamo davvero in una brutta situazione, quindi… è davvero un piacere fondamentale”.