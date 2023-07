Casertavecchia: il borgo storico in declino

Immaginate di camminare per i viali di un antico borgo medievale, circondati da erba alta e alberi tagliati. La pineta, un tempo rigogliosa, ormai non offre più riparo dal sole cocente. Panchine abbandonate sui mattoni e ciotole per animali rendono l’atmosfera ancora più desolante. Benvenuti a Casertavecchia, l’antico borgo medievale situato sulla collina a quasi 400 metri di altezza dal livello del mare.

Qui, il degrado regna sovrano. Mentre i pochi turisti che ancora si avventurano su questa collina sperduta vengono accolti dai venditori abusivi, il borgo in sé sembra dimenticato dal tempo. Nonostante sia classificato come uno dei monumenti nazionali italiani, presenta un aspetto decadente e trascurato. La sua storia viene mortificata dalla mancanza di risorse e di manutenzione. A tratti, sembra quasi degradato.

È vero che recentemente il leggendario chitarrista dei Genesis, Steve Hackett, ha passeggiato tra le stradine del borgo, ma queste sono solo eccezioni. Un tempo, Casertavecchia era una meta rinomata per trascorrere momenti di frescura durante l’estate. La pineta offriva rifugio dai raggi del sole cocente. Ma ora tutto è cambiato. Persino il Duomo di Casertavecchia, a volte, chiude le sue porte ai visitatori. Mentre il piazzale antistante il viale, un tempo ombreggiato dalla pineta, mostra i segni dell’abbandono, anche le strutture architettoniche risentono delle difficoltà finanziarie e della carenza di sacerdoti.

E per aggravare ulteriormente la situazione, la strada panoramica, via Della Pineta, è chiusa da oltre sei anni. Questa strada, che collegava Casertavecchia al bivio per Castel Morrone e Puccianiello, offriva una vista panoramica di straordinaria bellezza. Oggi, il borgo è raggiungibile ufficialmente solo dalla strada che parte dalla frazione Mezzano, anche se numerosi mezzi continuano ad attraversare l’antica panoramica nonostante sia ufficialmente chiusa.

E tutto ciò accade a meno di due mesi dall’inizio del Settembre, l’evento annuale che dal 1970 anima il borgo con attività culturali. L’impressione è che il centro delle attività culturali si sia spostato al complesso del Belvedere dopo il suo restauro, relegando il borgo a un ruolo secondario. Ciò non si addice a un luogo tanto bello e ricco di storia.

In conclusione, Caserta vecchia, un tempo simbolo di bellezza e fascino, lotta per preservare il suo patrimonio storico e attrarre visitatori. È necessario un intervento urgente per risanare il degrado e restituire a questo borgo medievale tutto il suo splendore. Solo così potremo apprezzare pienamente la sua storia e la sua bellezza mozzafiato.