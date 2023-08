Casal di Principe, sconvolgente verità: da due anni nessuna multa! Perché? Ecco tutti i dettagli

Casal di Principe, la pittoresca località nella provincia di Caserta, si trova di fronte a un’urgente sfida: una carenza di vigili urbani ha portato all’assenza di multe dal 2019, creando un clima di impunità su strade e incroci. In un’area di oltre 23 chilometri quadrati con una popolazione di circa 21mila abitanti, soltanto sei vigili operano attualmente, un numero che diminuirà ulteriormente nel 2024, arrivando a soli cinque agenti in servizio. Questa situazione critica va contro la necessità di avere tra i 28 e i 38 vigili per garantire un controllo efficace. L’amministrazione locale si trova di fronte a una scelta cruciale nel cercare di preservare l’ordine e la legalità, affrontando la sfida di mantenere intatta l’identità di una comunità rispettosa delle leggi. Il futuro di Casal di Principe poggia sulle decisioni che verranno prese in questo periodo di incertezza.

L’assenza di multe dal 2019 spalanca le porte all’impunità

Casal di Principe: una città con un occhio chiuso sulla viabilità

