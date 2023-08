Precedente Storico: Il Tribunale del Montana Stabilisce un Nuovo Standard in Materia di Cambiamento Climatico

Il 14 agosto 2023, un tribunale del Montana ha emesso una sentenza che potrebbe segnare una svolta storica per i diritti ambientali negli Stati Uniti. Dieciotto giovani del Montana hanno ottenuto una vittoria legale contro il proprio stato, affermando che alcune politiche energetiche erano in contrasto con i loro diritti costituzionali.

Il cambiamento climatico: un tema centrale

La causa, nota come Held contro lo Stato del Montana, ha avuto origine dalle preoccupazioni dei giovani demandanti riguardo alle leggi statali che, a loro avviso, promuovevano l’estrazione di combustibili fossili e non tenevano in considerazione l’impatto climatico durante le revisioni ambientali. Queste azioni, secondo loro, violavano un diritto garantito dalla Costituzione del Montana fin dagli anni ’70: il diritto a un ambiente pulito e sano.

La giudice Kathy Seeley, che ha presieduto il caso, ha accolto l’argomentazione dei giovani. La sua sentenza sottolinea l’importanza dei cosiddetti “emendamenti verdi” nel contesto dei litigi legali sul clima. Questo processo ha rappresentato un caso pionieristico, il primo negli Stati Uniti a mettere in discussione le politiche energetiche di uno stato sulla base di un diritto costituzionale a un ambiente pulito e sano.

L’esito del processo è stato epico

Importante sottolineare, la giudice Seeley ha riconosciuto che le politiche energetiche attuali dello stato hanno effettivamente causato danni ai giovani a causa degli effetti del cambiamento climatico. Tuttavia, ha anche precisato che non possiede l’autorità per obbligare lo stato a elaborare un piano specifico per affrontare il cambiamento climatico. E, nonostante le leggi pro-combustibili fossili fossero state abrogate due mesi prima dell’inizio del processo, la sentenza ha ritenuto che il divieto di considerazione degli effetti climatici fosse incostituzionale.

Il verdetto, tuttavia, non pone fine alle controversie. Un rappresentante del procuratore generale del Montana ha annunciato l’intenzione dello stato di appellare la sentenza. E mentre la vittoria di questi giovani può avere implicazioni a livello statale, resta da vedere come influenzerà le dispute a livello federale.

In un panorama in cui i diritti ambientali vengono continuamente messi alla prova, sia negli Stati Uniti che a livello internazionale, il caso Held contro lo Stato del Montana potrebbe rappresentare un punto di riferimento cruciale. Con l’emergere di emendamenti verdi e l’accentuata attenzione sui diritti ambientali, è probabile che vedremo sempre più casi in cui questi diritti verranno invocati per affrontare le sfide ambientali del nostro tempo.