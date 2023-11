Veronica Peparini svela la verità sul rischio della sua gravidanza. La terribile malattia preoccupa i fan!

Recentemente, Andreas Muller aveva comunicato che la gravidanza di Veronica Peparini stava attraversando alcune complicazioni. Solo oggi, il ballerino di 27 anni, fornisce dettagli sulla natura delle difficoltà che la coreografa di 52 anni sta affrontando. La coppia, legata dal 2018, sta vivendo una gravidanza gemellare.

Muller ha condiviso oggi sulla sua Instagram Stories che “abbiamo sempre sottolineato che le gravidanze gemellari richiedono il monitoraggio di specialisti”, e ha poi proceduto a spiegare più dettagliatamente la situazione.

Andreas Muller informa i fan su Instagram

Andreas spiega: “La nostra gravidanza gemellare è monocoriale biamniotica, il che significa che le piccole condividono una sola placenta, ma sono separate in due sacche distinte. Abbiamo notato un segnale d’allarme che ci ha portato a effettuare controlli ogni 48 ore perché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e, al momento, una delle due piccole sta donando sangue all’altra, che funge da ricevente.”

“Attualmente – prosegue – ci troviamo in una situazione in cui c’è una probabilità del 50% che la situazione si risolva spontaneamente. Per questo motivo, stiamo monitorando attentamente tutto. Nel caso in cui non si risolva, potrebbe essere necessario un intervento minimo, ma al momento non possiamo prevedere quale sarà l’esito.”

Il rischio della gravidanza di Veronica Peparini

L’obiettivo principale è garantire la sopravvivenza di entrambe le bambine. “Al momento, non vogliamo pensare oltre. Ci tenevamo solo a tenervi informati e chiarire che la situazione attuale non è legata all’età. Cerchiamo solo positività e ottimismo. Il nostro unico desiderio è raggiungere la fine della gravidanza con entrambe le piccole”.

L’ospedale pediatrico Bambin Gesù spiega che la sindrome feto-fetale si verifica nel 10-15% delle gravidanze gemellari di questo tipo, e le cause sono sconosciute. “Nel caso in cui non si risolva naturalmente, le forme gravi di trasfusione feto-fetale portano nella stragrande maggioranza dei casi alla perdita di uno o entrambi i gemelli”.

Nel caso in cui le misure attuate da Andreas e Veronica non avessero l’effetto sperato, l’intervento prevedrà “l’interferenza dello scambio anomalo nei vasi sanguigni placentari, ripristinando una circolazione adeguata per entrambi i gemelli”.

L’amore tra Andreas Muller e Veronica Peparini

Veronica e Andreas si preparano a una nuova sfida, consolidando una relazione che dura da cinque anni. Il loro incontro risale al periodo in cui Andreas era un allievo ballerino ad Amici e Veronica una delle professoresse. Nonostante i 25 anni di differenza tra loro, la coppia sembra aver affrontato la vita con leggerezza e un sorriso costante. Questa prospettiva positiva, secondo loro, è il segreto del loro amore “vero e puro”, che li ha spinti a superare insieme ogni ostacolo.

Andreas è stato per Veronica una fonte di gioia e felicità, aiutandola a ritrovare il sorriso dopo la fine del matrimonio con Fabrizio Prolli, anch’egli ballerino e padre dei suoi due figli, Daniele e Olivia. Ora, la coppia, ansiosa di allargare la famiglia, si appresta a vivere una nuova avventura con la gravidanza gemellare di Veronica.