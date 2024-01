Valentina Ferragni: la torta ironica per i suoi 31 anni, diventa virale. Ecco la scritta che ha scelto l’influencer!

Valentina Ferragni, lo scorso anno, ha organizzato una sontuosa festa per celebrare i suoi 30 anni, coinvolgendo amici e parenti. Quest’anno, invece, ha scelto un’opzione più intima e familiare. L’influencer ha deciso di mantenere un profilo basso sui social, seguita da tutta la sua famiglia, e ha condiviso solo poche foto dei suoi festeggiamenti.

Non è chiaro se Chiara Ferragni e Fedez erano presenti nel giorno speciale, ma sicuramente era presente il suo fidanzato, Matteo Napoletano. La torta utilizzata per soffiare le candeline è stata ispirata proprio da lui, con un tocco ironico.

Valentina Ferragni festeggia solo con amici e parenti

La situazione per la famiglia Ferragni si sta rivelando alquanto turbolenta. L’incidente Balocco che ha coinvolto Chiara Ferragni ha inevitabilmente avuto ripercussioni anche sul resto della famiglia. Infatti, sia l’imprenditrice stessa, sia la madre Marina Di Guardo e le sorelle Francesca e Valentina sono apparse molto meno attive sui social media.

L’unico che continua a condividere momenti di vita quotidiana con i figli è Fedez, forse per cercare di mantenere una certa normalità familiare, mentre si preparano a gestire la situazione con l’aiuto di una task force composta da due studi legali e un’agenzia di comunicazione.

Non è chiaro se la coppia abbia partecipato ai festeggiamenti per il trentunesimo compleanno di Valentina Ferragni. L’influencer ha aspettato la mezzanotte con il fidanzato, organizzando una cena intima: un compleanno celebrato in casa, ovviamente con tanto di torta e candeline. In seguito, ha festeggiato di nuovo con una torta che ha attirato l’attenzione di tutti.

La frase ironica sulla torta

Le torte personalizzate sono il trend del momento, e sono adorate da tutti per le loro decorazioni dolci e divertenti che suscitano sorrisi e fanno il giro dei social. Valentina Ferragni è una grande fan di queste torte. Ha scelto di rivolgersi a Ugly Cakes per celebrare i suoi 30 anni con una torta che recitava “Dirty Thirty”, e ha deciso di continuare la tradizione anche per i suoi 31 anni, ma con un messaggio ancora più ironico: “31 ma ancora rimorchio i 2000”. Questo fa riferimento al suo fidanzato Matteo Napoletano.

Matteo è nove anni più giovane di Valentina, essendo nato il 18 ottobre 2001. I due sono stati insieme per circa un anno, ma hanno ufficializzato la loro relazione quest’estate, presentandosi reciprocamente alle rispettive famiglie. Inizialmente ci sono state critiche e commenti spiacevoli sulla loro differenza di età, ma chiaramente questo non preoccupa i due innamorati, che anzi trovano divertente scherzarci sopra.