Uomini e Donne: l’ex corteggiatrice Irene Capuano è diventata mamma. Ecco che cosa ha scritto su Ig!

Irene Capuano, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha gioiosamente accolto il suo primogenito, festeggiando l’arrivo del bambino frutto della sua relazione con Christian Galletta, il compagno con cui è legata sentimentalmente dal 2020.

La neo mamma ha condiviso la lieta notizia attraverso un post su Instagram, accompagnato da una dolce didascalia: “Il nostro piccolo ha deciso di fare il suo ingresso un po’ prima del previsto”. Un’emozione unica per Irene, già conosciuta per la sua partecipazione a Uomini e Donne e la sua precedente storia con Luigi Mastroianni.

Il post dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e i commenti ricevuti

Attraverso un commovente post su Instagram, Irene Capuano ha annunciato la nascita del suo primogenito, Nicholas, frutto dell’amore con il compagno Christian Galletta. La foto condivisa cattura il momento tenero in cui la neo-mamma stringe la mano di Christian e tiene in braccio il neonato appena arrivato. La didascalia riflette l’emozione palpabile della coppia: “Qui qualcuno ha deciso di arrivare un po’ in anticipo. Benvenuto amore della nostra vita.”

Gli auguri affettuosi da parte dei follower e di amici del mondo dello spettacolo non si sono fatti attendere. Arianna Cirrincione, anche lei in dolce attesa, ha scritto: “Benvenuto piccolo. Auguri ragazzi.” Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, coppia nata a Uomini e Donne, hanno aggiunto: “Auguri amici miei. Benvenuto principino, dai che Maria Vittoria ti vuole conoscere. Vi voglio bene.” Un’esplosione di affetto e congratulazioni per la felice famiglia.

L’annuncio della gravidanza e l’amore con Christian Galletta

Nel caldo mese di giugno, Irene Capuano ha condiviso con gioia la notizia della sua gravidanza attraverso un tenero video accanto al compagno Christian Galletta. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo la storia conclusa con Luigi Mastroianni, ha ritrovato l’amore tra le braccia dell’attuale fidanzato, un imprenditore con cui ha intrecciato il suo destino nel 2020. La coppia ha fatto un passo significativo nel loro percorso insieme, coronando il loro sogno di formare una famiglia.

Attraverso un annuncio toccante sui social, Irene ha condiviso un altro capitolo della loro storia: “Un anno fa siamo riusciti ad aggiungere un tassello importante nella nostra vita acquistando la nostra prima casa; oggi, più che mai, c’è qualcuno che sta bussando dentro il mio pancino e non vede l’ora di colorare la nostra vita nel miglior modo possibile.” Un mix di emozioni, amore e nuovi inizi che ha reso ancor più speciale il cammino di Irene e Christian verso la genitorialità.

Adesso i fan non vedono l’ora di vederli alla prova con pannolini, poppate e tanto amore. Si attendono le foto del piccolo pargolo il prima possibile!