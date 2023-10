Uomini e Donne: Gemma non si arrende, ma Maurizio non ci sta. Ecco gli appuntamenti con altre due dame!

La situazione si ripete nuovamente, con Gemma e Maurizio al centro dello studio di Uomini e Donne, mentre la dama esprime i suoi pensieri riguardo a gesti affettuosi, lunghe conversazioni telefoniche di due ore che sembrano suggerire un sentimento da parte del cavaliere. Tuttavia, Maurizio continua a negare queste affermazioni. Vediamo cos’è successo!

Uomini e Donne: Gemma chiede spiegazioni

Gemma si esprime con un senso di frustrazione visibile, rivolgendosi a Maurizio con parole forti: “Come riesci a fissarmi con uno sguardo così distante, gelido, quasi come se fossi appena atterrato da un altro pianeta?” Queste affermazioni emergono mentre Maurizio sembra percepire gli eventi in modo completamente diverso rispetto a Gemma, quasi come se avessero vissuto due realtà distinte.

Gemma cerca di dare un altro tentativo alla loro relazione, cercando di riavviare una frequentazione che era stata interrotta a causa dell’incapacità di Maurizio di andare oltre. In passato, Maurizio aveva cercato in qualche modo di mantenere vive le speranze e le fantasie di una Gemma che si era innamorata precocemente, ma ora sembra decisamente irremovibile, soprattutto quando lo studio lo critica, etichettandolo come falso e manipolatore.

Interviene Maria De Filippi

Maria De Filippi, insieme agli opinionisti Gianni e Tina, fa un tentativo di persuadere Gemma a riflettere sulla situazione: “Gemma, non sei una quindicenne, dovresti essere più consapevole,” sottolinea Sperti. Tuttavia, la dama sembra lottare nel riconoscere la realtà.

In questo scenario, entra in scena Elena, un’altra dama con cui Maurizio ha intenzione di uscire. Elena cerca di difendere il comportamento di Maurizio, scatenando l’indignazione dello studio.

Uomini e Donne: la reazione degli opinionisti

La ferma risolutezza di Gemma ha scatenato l’indignazione di Gianni Sperti, che ha dichiarato con rabbia: “Allora, ti stai guadagnando quello che ti succede! Questa è una frequentazione a senso unico.”

Anche lo studio, con l’adesione di Tina Cipollari, ha espresso un giudizio negativo: “Se lui non dimostra interesse, smetti di perdere tempo.” Dopo la loro separazione, c’è stata una telefonata tra Gemma e Maurizio, ma sembra che le due parti abbiano interpretato l’evento in modo diverso.

Secondo Gemma, c’erano state spiegazioni e la possibilità di riprendere la frequentazione, mentre Maurizio, che nel frattempo aveva iniziato a frequentare anche Elena e Renata, sembrava interessato solo a “far passare del tempo”.

Queste parole hanno scatenato una reazione furiosa nel pubblico presente, con Barbara in prima fila, e soprattutto tra gli opinionisti. Gianni Sperti ha esplicitato il suo disappunto con forza, affermando: “Sei stato manipolatore. L’hai illusa ancora una volta… Gemma non ha mai detto bugie. Rispondi e smettila di cercare di distrarci, non siamo ingenui.”

Nel frattempo, Tina ha manifestato il suo disappunto e, con il suo stile caratteristico, ha concluso la puntata dicendo: “Cercare donne facili è solo una scorciatoia. Basta!”