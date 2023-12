Uomini e Donne: Gemma Galgani subisce una nuova batosta sentimentale. Questa volta si tratta di Vincenzo!

Durante la permanenza di Gemma Galgani nel trono over di “Uomini e Donne” si è verificato un nuovo sviluppo inatteso. La celebre dama del programma ha infatti deciso di porre fine alla frequentazione con il cavaliere Antonio, con il quale era stata coinvolta per un paio di settimane.

Durante la connessione con lo studio del programma condotto da Maria De Filippi, il cavaliere ha inizialmente affermato: “Per me è solo un amico, non c’è accaduto nulla tra di noi. Tuttavia, ho accettato questa situazione in maniera serena. Se fosse stato per me, avrei voluto continuare”.

Dopo aver ascoltato questa conversazione, Tina Cipollari si è rivolta direttamente a Gemma e le ha chiesto: “Perché non ti piace questo cavaliere?”. La risposta di Gemma è stata breve e decisa: “È una persona meravigliosa, è vero, genuina, ma non c’è stata alcuna alchimia”, ha concluso.

Gemma Galgani e la sua sfortuna in amore

La Galgani ha manifestato il suo interesse nel voler conoscere Vincenzo, il quale non era presente in studio durante la registrazione del programma. Durante la sua conversazione telefonica, il cavaliere ha affermato: “Abbiamo parlato durante la settimana, ma vorrei avere unicamente un’amicizia con lei”.

In aggiunta, ha spiegato: “Non mi sono allontanato da casa perché avevo un appuntamento con lei”, precisando che era stato invitato e si era mostrato entusiasta di incontrarla. Tuttavia, tra la coppia non è fiorita la giusta complicità per proseguire: “Quando mi chiedeva dove fossi o cosa stessi facendo”, ha proseguito Vincenzo, “mi limitavo semplicemente a rispondere alle sue domande”.

Uomini e Donne: Gemma si arrenderà?

Gemma, piena di tristezza, racconta come tutto sia cambiato dopo la cena e la videochiamata in cui era così felice. Ma ieri lui l’ha delusa chiedendole di mantenere il segreto sulla loro relazione per ragioni personali. Il viso di Gemma è segnato dalla delusione mentre racconta tutto a Maria De Filippi.

Così la conduttrice decide di darle parole di sostegno e consiglio per farle aprire gli occhi sulla situazione in cui si trova. Senza volerla ferire, ma con risolutezza, Maria le fa notare che Vincenzo sembra mostrare poco interesse nei suoi confronti, una realtà difficile da accettare.

L’ostinazione di Gemma nel rimanere attaccata a una situazione così svantaggiosa e priva di gioia sembra, secondo Maria, un’autoumiliazione. Ora non ci resta che aspettare per scoprire se Gemma seguirà il consiglio di Maria De Filippi o continuerà a insistere in questa conoscenza.