Uomini e Donne: Alessandro Vicinanza torna, ma subito dopo si scatena la violenta lite in studio!

Nella sorprendente puntata di ieri di Uomini e Donne, trasmessa martedì 5 dicembre 2023, abbiamo assistito a un colpo di scena: Alessandro Vicinanza è tornato nella trasmissione. L’ex compagno della tronista Ida Platano, che aveva precedentemente criticato la sua scelta, sembra aver ripensato alla situazione e ha deciso di darsi un’altra opportunità all’interno del noto dating show condotto da Maria De Filippi. Lo spettacolo offerto da Canale 5 ci ha regalato numerosi dettagli e rivelazioni che oggi vi sveleremo.

Uomini e Donne: lo scontro tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano

Alessandro Vicinanza è nuovamente presente a Uomini e Donne, sorprendendo tutti con il suo ritorno. “Mi sento pronto per dei nuovi incontri” sono state le prime parole del nuovo cavaliere ed ex di Ida Platano. Maria De Filippi stessa è stata sorpresa da questa decisione: “Non pensavo che tu saresti tornato, avevi dichiarato in un’intervista che era strano che Ida fosse tornata così presto”.

Vicinanza ha voluto chiarire innanzi tutto di essere a UeD per conoscere nuove persone e non per corteggiare Ida, affermando di non aver mai tradito lei e di non averla lasciata quattro volte come continua a raccontare la tronista. Va detto che bastarono pochi secondi per scatenare un confronto duro tra i due: “Non giudicarmi. Avevi paura di impegnarti, quando volevo venire da te a Salerno sei scappato” l’accusa di Ida; “Lei non sarebbe mai venuta a Salerno. Sei una bugiarda patologica” è la versione di Alessandro. Tra i due sono venuti fuori vecchi rancori e, soprattutto, gelosie.

Quella che si è verificata è stata una scenata furiosa ai tratti quasi surreali: con il pubblico letteralmente ammutolito, i due si sono continuamente interrotti parlando uno sopra l’altro per oltre 35 minuti. “Siete davvero sicuri di riuscire a stare nello stesso posto?” ha ironizzato una preoccupata Maria De Filippi, sapendo di avere una dinamica estremamente interessante per questa edizione di Uomini e Donne. Dopo aver tanto criticato Ida, Alessandro è tornato a UeD 15 giorni dopo di lei: una scelta un po’ contraddittoria, ma il nuovo cavaliere ha dichiarato di avere ancora una questione “pendente”, riferendosi a Roberta…

Pace tra Marco Antonio ed Emanuela

Emanuela e Marco Antonio avevano un confronto ostico e sembrava impossibile che potesse esserci una possibilità di riconciliazione. A complicare ulteriormente la situazione, Roberta ha condiviso la sua delusione per Marco Antonio, che non l’ha mai difesa dagli attacchi ricevuti. Ha lasciato che le lacrime prendessero il sopravvento (“Sono forte, ma sono stanca… e mi dispiace per Emanuela, forse sono io il problema”).

Inaspettatamente, la dama ha deciso di chiudere la storia dicendo a Marco Antonio: “Sei troppo avanti con lei, non riesco a recuperare”. Nonostante sia rimasto dispiaciuto, Marco Antonio ha accettato la decisione di Emanuela, forse realizzando l’importanza di rispettare i tempi degli altri. Infatti, ha assunto le sue responsabilità nei confronti di Emanuela, emozionandosi entrambi e ballando insieme sotto gli occhi lucidi e gli applausi del pubblico.

Tuttavia, Gianni Sperti ha espresso i suoi dubbi riguardo alla situazione. Ha affermato: “C’è una parte di me che non è convinta, è successo tutto così rapidamente”. I dubbi all’interno del programma UeD rimangono gli stessi: perché nessuna coppia lascia il programma insieme? Marco Antonio si è detto disposto a farlo, mentre Emanuela desidera conoscerlo meglio (o di nuovo).