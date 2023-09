Un’imponente scossa di terremoto scuote Napoli, facendo tremare nuovamente i Campi Flegrei.

Una potente scossa di terremoto ha fatto sobbalzare Napoli il 7 settembre 2023 intorno alle 19:45, mettendo in allarme numerosi cittadini in varie parti della città. Al momento, non ci sono segnalazioni di danni tangibili. L’Osservatorio Vesuviano dell’INGV ha rilevato che la magnitudo del sisma è stata di 3.8 sulla scala Richter, con epicentro del terremoto nei maestosi Campi Flegrei, proprio alle porte di Napoli, e ad una profondità di soli 2 chilometri. Questo evento sismico rappresenta una delle scosse più potenti registrate nella zona negli ultimi anni, generando un’ondata di emozioni in diversi quartieri, dove la popolazione è scesa in strada.

A partire dalle 19:45, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha censito un’attività sismica nella regione dei Campi Flegrei, culminando nell’evento principale con una magnitudo di 3.8. In risposta a questo episodio, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile ha prontamente collaborato con le autorità locali del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Fortunatamente, nonostante l’agitazione generale, le prime verifiche non hanno riportato danni significativi, come comunicato dal Dipartimento.

L’innalzamento del suolo nei Campi Flegrei

Dal 2012, un “balletto” della terra si è aperto nei Campi Flegrei, un’area vulcanica in perenne agitazione. La sua coreografia è scandita dai frequenti terremoti, solitamente modesti, con una magnitudo inferiore a 3. Tuttavia, questa volta, un colpo di scena ha sconvolto la scena: una magnitudo superiore, e la sommessa profondità di soli 2 chilometri, hanno trasformato il palco sismico in una notte di suspense. I quartieri di Napoli più vicini alla zona di Pozzuoli, come Posillipo, Fuorigrotta e Vomero, hanno tremato al suono di questa inusuale sinfonia terrestre.

Il vulcanologo Macedonio ha rivelato: “Sull’area dei Campi Flegrei c’è un’attenzione continua. C’è infatti un’allerta gialla: vuol dire che c’è un’attenzione scientifica continua, con un monitoraggio 24 ore su 24 da parte dell’Ingv e dell’Osservatorio Vesuviano “ Secondo l’esperto, tutto ha avuto inizio ” fra il 1983 e il 1984, quando il suolo si è sollevato in modo molto rapido e il fenomeno è stato accompagnato da circa 16.000 terremoti in due anni, frequenti ma piccoli, di magnitudo inferiore a 3″

I Campi Flegrei dal 1983 al 2012

Il suolo ha iniziato ad abbassarsi in modo silenzioso, senza che si verificassero terremoti. Nel 2012, ha cominciato a risollevarsi nuovamente, ma con una velocità molto più lenta rispetto al periodo 1983-84. Questo fenomeno è stato accompagnato da scosse sia nella zona di Pozzuoli che in mare.

“Nelle ultime settimane stiamo osservando un sollevamento di circa 1,5 centimetri al mese e la frequenza dei terremoti sta aumentando”, ha spiegato Macedonio

Nei giorni e nei mesi a venire, ha continuato a dichiarare, effettueremo ulteriori osservazioni per determinare se questa sequenza sismica è collegata a movimenti di fluidi. Monitoreremo l’innalzamento dell’area tramite sistemi GPS e satelliti, e analizzeremo i dati geochimici relativi a flussi, temperature e composizione chimica dei gas.

“Osserveremo l’evoluzione della situazione, per capire se il processo di sollevamento stia subendo delle accelerazioni”, ha concluso.

Terremoto a Napoli. Il Rione Terra

Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano, ha dichiarato oggi al quotidiano Il Mattino che, comunque, al momento non esistono elementi che possano suggerire alcuna evoluzione a breve termine.

Ha dichiarato: “In questi giorni avevamo registrato un lieve incremento dell’inclinazione del suolo dell’area di massimo sollevamento, ovvero Rione Terra.”

E ha aggiunto: “Avevamo in programma altre misurazioni, che ora a maggior ragione svolgeremo nei prossimi giorni. Altre anomalie significative non ne abbiamo registrate, in particolare quelle geotermiche. Dopo le riunioni pubblicheremo il bollettino mensile di agosto, che è stato caratterizzato da vari sciami sismici.”

La testimonianza di Marco Liorni

Anche Marco Liorni, noto conduttore Rai, ha condiviso su Twitter: “#Terremoto a Napoli. Eravamo in registrazione di Reazione a Catena. Tutti hanno mantenuto la calma”

Gli uffici della Rai a Napoli sono situati in via Marconi, nel quartiere Fuorigrotta, a breve distanza dallo stadio Maradona.