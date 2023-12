Ultimo: l’incontro speciale con una piccola fan e le fa un regalo. Il video della sua reazione diventa virale!

Una giornata indelebile sia per Ultimo che per una sua giovane ammiratrice. Il cantautore si trovava casualmente fuori da un bar, appena dopo aver gustato un caffè, quando ha incrociato una piccola fan insieme a sua madre.

La giovanissima, di nome Ginevra, al veder apparire il suo idolo ha sciolto le lacrime, abbracciando con forza la madre. Il toccante istante è stato immortalato da uno degli astanti che accompagnava il cantautore romano. Successivamente, anche la madre della ragazzina ha preso il suo smartphone per catturare il momento in video e con alcune fotografie.

Un incontro che rimarrà nella memoria di entrambi, segnando un capitolo speciale di affetto e connessione tra l’artista e la sua appassionata giovane fan. Ma vediamo nel dettaglio l’incredibile incontro dell’artista con la piccola fan di nome Ginevra, accompagnata dalla sua mamma. L’emozione è stata indescrivibile!

L’incontro di Ultimo con la piccola fan

La piccola Ginevra, come evidenziato nel testo sovrimpresso nel video, aveva appena attraversato una visita medica, particolare condiviso con Ultimo dalla madre. Mossa da un impulso speciale, il ventisettenne cantautore Niccolò Moriconi ha preso una decisione sorprendente.

Dopo che il gruppo si era separato di recente, Moriconi ha improvvisamente deciso di fare dietrofront, richiamare Ginevra e invitarla a un’anteprima esclusiva del suo prossimo singolo, “Occhi lucidi”, che sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire da domani, 1 dicembre.

“Nelle vicinanze c’è uno studio”, ha condiviso Ultimo, aprendo la strada per la piccola e la sua madre verso un’esperienza musicale unica. Un gesto che ha aggiunto un tocco di magia a quella giornata.

Il video postato diventa virale

Nel successivo filmato, Ginevra e Niccolò sono immortalati in un momento speciale, seduti uno accanto all’altro, immersi nella magia dell’ascolto del nuovo brano. L’espressione vivace e entusiasta della giovane Ginevra è un vero riflesso del suo profondo apprezzamento per la melodia.

In un breve lasso di tempo dalla pubblicazione, il video ha conquistato rapidamente il cuore del pubblico, superando il milione di visualizzazioni su TikTok. Questo clamoroso interesse testimonia in modo inequivocabile il fervente entusiasmo del pubblico per questa esperienza condivisa.

Al termine del filmato, la madre di Ginevra si rivolge al cantautore con sinceri complimenti, elogiando la sua straordinaria capacità di creare testi che sanno toccare corde emotive sia negli adulti che nei più giovani. Un riconoscimento che sottolinea l’abilità unica di Niccolò nel connettersi con il suo pubblico attraverso la potenza delle sue creazioni musicali.