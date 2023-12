Tom Cruise ha una nuova fiamma al suo fianco. Ma chi è la misteriosa ragazza? Scopriamolo subito!

Il noto attore di Hollywood, Tom Cruise, sembra avere una nuova partner al suo fianco. Secondo quanto riportato dal DailyMail, è stato avvistato in atteggiamenti affettuosi con Elsina Khayrova, una ex modella e figlia di un parlamentare associato al Presidente Putin, Rinat Khayrov. Testimoni presenti alla festa di Londra, dove la coppia avrebbe partecipato, hanno riferito che i due erano inseparabili e sembravano essere molto innamorati.

Chi è Elsina Khayrova

Elsina Khayrova, una cittadina inglese con radici russe, avrebbe attirato l’attenzione di Tom Cruise, diventando la sua nuova compagna. Secondo quanto riportato dal DailyMail, Elsina è una donna di 36 anni e si è affermata nel mondo della moda in passato. È madre di due figli e proviene da una famiglia influente, essendo la figlia di un parlamentare russo. Fino a poco tempo fa, era sposata con Dmitry Tsvetkov, un mediatore internazionale e commerciante di diamanti russo.

I due condividevano una lussuosa villa a Wentworth, nel Surrey, del valore di 22 milioni di sterline, oltre a diverse proprietà a Londra per un valore di 18 milioni di sterline. Il loro divorzio, avvenuto lo scorso anno estivo, ha fatto molto parlare di sé, poiché Elsina è stata accusata di aver nascosto al suo ex marito oggetti di lusso del valore di circa 1 milione di sterline. Da quando sono emersi i pettegolezzi sulla sua storia con Tom Cruise, Elsina ha deciso di rendere privato il suo profilo Instagram.

La presunta storia d’amore tra Tom Cruise e Elsina Khayrova

Il noto quotidiano britannico, il DailyMail, ha diffuso delle speculazioni riguardo a una possibile relazione tra Tom Cruise ed Elsina Khayrova. L’attore, di 61 anni, avrebbe sorpreso gli ospiti di una festa a Grosvenor Square, a Londra, con la sua intimità nei confronti dell’ex modella russa. Secondo quanto riportato da uno dei partecipanti alla serata, i due sembravano inseparabili e chiaramente una coppia: sembrava che Cruise fosse molto affascinato da lei.

Sembra che la coppia sia arrivata insieme alla festa verso le 21: si sono poi scatenati sulla pista da ballo. Nonostante Cruise sia stato molto cordiale, ha continuato a ricevere richieste di foto e selfie, tanto che il DJ ha dovuto fare un annuncio in russo spiegando che l’attore non era disponibile per fare foto. Infine, i due avrebbero lasciato la festa all’alba. Questa presunta relazione sarebbe la prima storia d’amore per Cruise dopo la fine del suo matrimonio con Katie Holmes.