Tiziano Ferro svela i segreti del suo divorzio!

Solo pochi giorni fa, Tiziano Ferro ha annunciato il suo divorzio da Victor Allen, il suo marito. Il celebre cantante ha dovuto annullare tutti i suoi impegni di lavoro in Italia per rimanere accanto ai suoi figli, ma le cause della separazione non sono state subito rivelate.

Tiziano Ferro e Victor Allen: un divorzio inaspettato

Tiziano Ferro e Victor Allen, nonostante avessero adottato due figli, hanno deciso di prendere strade diverse, annunciando la fine del loro matrimonio. È stato lo stesso cantante di Latina a condividere la notizia su Instagram, spiegando che in questo momento delicato non poteva lasciare i bambini negli Stati Uniti. Pertanto, ha cancellato tutti i suoi impegni lavorativi in Italia. Tuttavia, non ha fornito dettagli sulle ragioni alla base della loro separazione.

Le complicazioni legate all’arrivo dei figli

Secondo quanto riportato da un noto settimanale, le vere cause della rottura tra Tiziano e Victor risalgono a una crisi che aveva inizio molto tempo fa, ma che non era mai stata risolta. L’adozione dei due bambini, Margherita e Andreas, sembra aver peggiorato la situazione. La coppia aveva discusso a lungo sul futuro della loro famiglia, senza mai trovare un compromesso. Le continue discussioni riguardavano le differenze culturali e le divergenze nella visione della vita e del loro rapporto.

Le cause profonde del divorzio

Il settimanale ha intervistato due persone vicine a Tiziano e Victor, e queste fonti sostengono che il divorzio sia il risultato di un “scontro culturale” e di un’irrisolvibile incompatibilità nella visione della vita e delle relazioni. Inoltre, la crisi tra Ferro e Allen non è stata improvvisa ma si è protratta per mesi.

Tiziano Ferro a pezzi

Il settimanale “Oggi” ha sottolineato che l’arrivo dei due figli, Margherita e Andreas, non è riuscito a riavvicinare Tiziano e Victor, ma semmai ha accentuato ulteriormente le loro differenze. La rivista ha scritto che i bambini “hanno acuito le crepe piuttosto che appianarle.” Al momento, Tiziano Ferro non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni sul divorzio. Tuttavia, coloro che lo conoscono bene hanno rivelato che sta attraversando un periodo di profonda sofferenza.

Il futuro di Tiziano Ferro in Italia

Proprio per questo motivo, una volta concluso il suo tour mondiale negli stadi, la coppia ha deciso di ufficializzare il divorzio, nonostante tutte le difficoltà che questa decisione comporta. Ora, entrambi si troveranno a dover affrontare il tribunale per decidere la custodia dei loro due figli. Questa sembra essere una questione particolarmente spinosa e dolorosa per Tiziano, che desidererebbe portare i bambini in Italia. Tuttavia, per motivi anagrafici (i bambini sono ancora troppo piccoli) e legali (Tiziano non ha l’affidamento esclusivo), al momento questa opzione sembra essere impossibile.