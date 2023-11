Tiziano Ferro: 7 anni senza più toccare alcool. Tra disturbi alimentari e bullismo, ecco la vita del cantante!

Il 9 novembre rimane indelebile nella memoria e nell’anima di Tiziano Ferro, poiché rappresenta il giorno che ha segnato per sempre il corso della sua vita. È il 9 novembre 2016 quando, con decisione, prende la determinante scelta di dire basta all’alcol, segnando la fine di una dipendenza insostenibile e l’inizio della libertà di essere se stesso e di scoprire nuovi orizzonti. Vediamo insieme cos’ha scritto sul post di Instagram per celebrare questo traguardo!

Il post di Tiziano Ferro

“Sette anni trascorsi dal mio ultimo sorso e dal primo giorno in cui ho imparato a accettare serenamente le cose che non posso cambiare. Con semplicità e onestà, sono semplicemente grato”. Con un post su Instagram, Tiziano Ferro, 43 anni, celebra il settimo anniversario della sua rinascita.

Il cantante, che di recente ha annunciato il divorzio dal marito Victor Allen con il quale ha due figli, ha condiviso apertamente le lotte e le difficoltà della sua vita, tra cui episodi di bullismo, la lotta contro l’alcolismo e la bulimia.

Gli anni passati a bere

“Una sera, la mia band mi convinse a bere, e da quel momento in poi, non riuscii a fermarmi. Spesso, mi rifugiavo nell’alcol per sfuggire al dolore e alla tristezza, anche se, paradossalmente, questa scelta intensificava il desiderio di porre fine alla mia vita.”

“Durante quel periodo, ho gettato al vento opportunità e amicizie preziose. La dipendenza dall’alcol mi ha confinato nell’isolamento, mentre ostentavo un sorriso al mondo”, ha condiviso Tiziano Ferro, il cui passato è segnato da episodi di bullismo e violenza nell’infanzia.

“Quando bevevo, nessuno riusciva a sopportarmi, e chi ci riusciva, o provava compassione o era simile a me, forse ancor più disperato”.

La bulimia di Tiziano Ferro

“Quando mi sono avviato nella mia carriera, c’era un’atmosfera impregnata di qualcosa di inespresso, alla fine ho colto qual era la problematica che impediva loro di muoversi: ero considerato troppo in sovrappeso”, ha raccontato.

“Da lì iniziò il mio calvario con i disturbi alimentari. Non riuscivo a godermi nulla di quello che mi accadeva perché la mia mente era costantemente focalizzata sul cibo. Vivevo con la fame, mangiando poco o nulla per evitare di ingrassare”.

Il bullismo subito

“Non particolarmente attraente, anzi in sovrappeso, riservato; i ragazzi mi etichettavano come ‘ciccione’, ‘femminuccia’, ‘sfigato’. Speravo che qualcuno intervenisse a difendermi, ma quel soccorso non arrivava mai. Vivevo costantemente nella frustrazione, nella rabbia e nella vergogna.”

“Poi, un giorno, ho emesso il mio primo canto, e il mondo ha subito una trasformazione. La musica è diventata il mio rifugio, l’unico canale attraverso cui esprimermi in un mondo in cui faticavo a riconoscermi”, ha concluso Tiziano Ferro, che, inizialmente, ha vissuto la celebrità come un peso.