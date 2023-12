Thais Wiggers risponde alle offese ricevute dagli hater. Ciò che le hanno scritto lascia tutti senza parole!

“Per quale motivo sei diventata un uomo? Eravamo abituati a vederti come una bellezza straordinaria.” Questa è solo una delle numerose osservazioni giudicanti e critiche riguardo al suo aspetto fisico che Thais Wiggers si trova a leggere sotto le immagini o i video che documentano i suoi allenamenti.

In risposta a tali commenti, l’ex Velina ha preso una decisione definitiva: ha scelto di replicare con un video condiviso sui suoi profili social, ponendo fine a una volta per tutte a tali critiche.

La risposta di Thais Wiggers

“Cari followers, uno di voi ha fatto osservazioni sul mio aspetto, affermando che sembro un uomo a causa dei miei addominali scolpiti. Voglio condividere con voi il percorso che mi ha portato a ottenere questi risultati. Come molti di voi sanno, o forse non tutti, sono diventata madre molto giovane, avendo mia figlia Julia a soli 15 anni con Teo Mammucari.”

“Essendo piena di energia e giovane, ho svolto tutte le attività quotidiane con lei in braccio. Cucinavo, la facevo dormire, e sebbene sia grata per come l’ho cresciuta, questo stile di vita ha avuto un impatto sulla mia salute. Ho subito danni alla schiena, sviluppando una protusione discale e una lombalgia.”

“Dopo molte sessioni di fisioterapia, ho compreso l’importanza di avere addominali forti per proteggere la mia schiena. Ho iniziato ad eseguire esercizi come plank e side plank, eliminando gradualmente il dolore alla schiena che mi affliggeva.”

“Oggi, sono orgogliosa del mio fisico atletico e dei muscoli che ho sviluppato. Avere muscoli è come indossare un’armatura che protegge da potenziali dolori. Osservare i miei addominali scolpiti riflette la mia forza interiore, dimostrando che ho superato il dolore. Essere forti non richiede di essere uomini, basta essere donne incredibilmente forti”, ha concluso l’ex Velina.

Il supporto della figlia e di Juliana Moreira

La figlia di Thais, supportata dalla sua cara amica Juliana Moreira, ha condiviso il video sul suo profilo Instagram, dando il suo sostegno alla madre.

“Se qualcuno pensa che lei sembri un uomo… Ma sinceramente, mi stupisco delle reazioni delle persone… Io sono dell’opinione che nemmeno Gesù è piaciuto a tutti, quindi noi comuni mortali non possiamo piacere a tutti. Chiunque tu sia su questi social, non è obbligatorio esprimere il tuo parere in modo offensivo, giudicare e criticare. Potresti tranquillamente seguire altri utenti e concentrarti sulle tue faccende, anziché comportarti in questo modo. Nessuno di noi chiede il tuo giudizio quando condividiamo una foto su Internet”, ha commentato Moreira attraverso una storia Instagram.

“Se ritieni necessario esprimere la tua opinione in modo offensivo e giudicante sui social, potresti semplicemente passare oltre, seguendo altri profili e lasciandoci vivere la nostra vita. Nessuno qui ti ha chiesto cosa fare. Non condivido l’idea che solo perché una persona è un personaggio pubblico, gli altri abbiano il diritto di criticare e diffondere cattiveria. Quindi, se qualcosa non ti piace, cambia canale e segui qualcuno che ammiri, magari qualcuno che possa insegnarti a essere una persona migliore. Quindi, pensa prima a te stesso”, ha concluso Moreira.