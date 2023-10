Terribile attacco scuote Arras: professore ucciso da giovane ceceno

Attacco ad Arras. In un liceo ad Arras, in Francia, è avvenuto un tragico episodio: un professore è stato brutalmente ucciso a coltellate da un uomo che ha fatto irruzione gridando “Allah Akbar”. L’aggressore, un giovane ventenne di origine cecena, è stato prontamente arrestato.

Questo terribile attacco ha causato numerose vittime, con due persone in gravi condizioni, come ha confermato il prefetto. Il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, ha informato che è in corso un’operazione di polizia presso il liceo Gambetta di Arras, dove l’aggressore ha compiuto il suo gesto.

Attacco ad Arras. L’aggressore

L’aggressore è stato identificato come Mohamed Mogouchkov, un giovane ceceno nato nel 2003 nella Federazione Russa. Era stato precedentemente schedato dalle forze di sicurezza con la categorizzazione ‘fiché S’, riservata alle persone sospettate di avere legami con l’estremismo islamico. È stato riferito che il giovane aveva frequentato proprio il liceo Gambetta, teatro di questa tragica vicenda. Nei mesi recenti, le autorità di sicurezza francesi avevano manifestato crescente preoccupazione per la radicalizzazione di giovani provenienti dal Nord-Caucaso.

Un video che mostra l’aggressione nella scuola di Arras ha cominciato a circolare velocemente sui social network. Le riprese, effettuate da studenti dalle finestre del liceo, mostrano l’aggressore armato di coltello che attacca le persone nel cortile della scuola. Nel video si può vedere il giovane, vestito con una giacca grigia, avanzare con determinazione, mentre alcuni cercano di fermarlo con una sedia. Inoltre, si vede un uomo che cade a terra, identificato come il vicepreside dalla voce di un’alunna nel video. L’aggressore colpisce l’uomo a terra e poi si dirige verso altre persone.

Di fronte a questa tragica situazione, la procura nazionale antiterrorismo francese ha avviato un’inchiesta. Sono stati contestati reati quali “assassinio in relazione a un’associazione terroristica, tentato assassinio e associazione terroristica”.

Macron atteso ad Arras

Il presidente francese Emmanuel Macron si sta dirigendo verso Arras, nella suggestiva regione del Pas de Calais, dove si è verificato il tragico attacco. Ad accompagnarlo, il ministro dell’Istruzione Gabriel Attal. Insieme a loro, ci sarà anche la presenza del ministro dell’Interno, Gerald Darmanin.

Un precedente inquietante

L’attacco odierno al liceo di Arras non è il primo episodio di violenza in Francia perpetrato da individui di origine cecena. Il 16 ottobre 2020, Samuel Paty fu tragicamente ucciso e decapitato davanti alla sua scuola, situata in un sobborgo di Parigi. Questo orribile gesto ebbe luogo in seguito alla discussione in classe sul tema della libertà di espressione, durante la quale Paty aveva mostrato delle caricature del profeta Maometto.

L’aggressore, un giovane rifugiato ceceno di 18 anni di nome Abdoullakh Anzorov, fu successivamente ucciso dalla polizia. In seguito alle indagini, è emerso che il giovane si era radicalizzato, e sul suo telefono è stato rinvenuto un documento in cui rivendicava la responsabilità dell’assassinio. Questo documento includeva anche una foto dell’insegnante Samuel Paty, che nei giorni precedenti all’attacco era stato oggetto di una campagna diffamatoria sui social media.