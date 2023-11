Taylor Mega si è laureata in psicologia. La super festa milanese con amici e familiari fa scatenare i follower!

Il 9 novembre, Taylor Mega ha raggiunto un traguardo significativo laureandosi in Scienze e Tecniche Psicologiche. L’influencer ha celebrato il successo indossando la corona d’alloro dopo la discussione della sua tesi presso l’Università e-campus di Milano. Questo giorno speciale è arrivato solo pochi giorni dopo il suo trentesimo compleanno, festeggiato il 31 ottobre.

Chi è Taylor Mega

Taylor Mega è una figura poliedrica dell’intrattenimento italiano, con una seguace di quasi tre milioni di persone. Il suo percorso inizia sui social a soli 15 anni, e da allora ha costruito una carriera di successo nello showbiz.

Oltre alla notorietà guadagnata partecipando all’edizione 2019 de L’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip, Taylor si distingue anche nel mondo della moda. La sua impronta nel settore include la creazione di linee e marchi, come il celebre brand di bikini Mega Swim, indossato anche da Sophie Codegoni.

Nel 2018, con un milione di seguaci, ha calcato il red carpet del Festival di Venezia, mentre nel 2020 è stata scelta come protagonista del calendario di For Man, dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Con il suo approccio multifacetico, Taylor Mega continua a influenzare e lasciare il segno nel panorama dell’intrattenimento e della moda.

La festa di laurea

Elisa Todesco, conosciuta come Taylor Mega, ha recentemente conseguito la laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l’Università e-Campus di Milano. Questa mattina ha presentato e discusso la sua tesi all’ateneo, celebrando poi il traguardo con la famiglia e gli amici più cari. Per l’occasione, ha scelto un elegante tailleur grigio gessato abbinato a una camicia bianca.

La sua amica Jessica Cardinali le ha consegnato la corona d’alloro, mentre all’uscita dall’aula la neo dottoressa ha brindato con i genitori, mamma Letizia e papà Mario, la sorella Giada, il manager Stefano Pinto e alcuni amici.

La giornata è proseguita con un pranzo in famiglia presso Palazzo Parigi, un esclusivo hotel nel cuore di Milano, con la partecipazione di pochi intimi. Taylor Mega ha trascorso del tempo con la famiglia, ricevendo congratulazioni per il significativo traguardo, e ha concluso la giornata posando davanti alla torta per le foto di rito.

Il compleanno di Taylor Mega

Il 31 ottobre scorso, l’influencer ha festeggiato il suo trentesimo compleanno, rappresentando un altro significativo traguardo nella sua vita. Per celebrare questa occasione speciale, ha scelto di dedicarsi a un po’ di relax all’aperto, precisamente a Castelalfi, in Toscana.

La neo trentenne ha condiviso su Instagram alcuni scatti del suo weekend di compleanno, accompagnati dalla descrizione: “Il modo perfetto per trascorrere il mio compleanno. Sport, cavalli, golf, in un magnifico resort”.