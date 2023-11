Sylvester Stallone rompe il silenzio e parla della morte prematura di suo figlio. Ecco le rivelazioni shock!

Nel documentario “Sly” disponibile su Netflix, l’acclamato attore Sylvester Stallone, all’età di 77 anni, si apre anche sulla sua vita privata, rivelando toccanti dettagli.

Uno degli argomenti toccati riguarda la tragica morte di suo figlio Sage Stallone (1976-2012), scomparso a soli 36 anni a causa di una malattia coronarica, precisamente aterosclerosi, che ha causato un fatale attacco di cuore.

Il regista Thom Zimny, nel corso del documentario, offre uno sguardo commovente su Sage, mostrando clip dell’attore quando, a soli 14 anni, interpretava il ruolo di Robert, il figlio di Rocky Balboa, iconico personaggio interpretato dallo stesso Stallone, nel film “Rocky V” del 1990.

Il nucleo della storia del film si concentra sul complicato rapporto tra Rocky e suo figlio, evidenziando la percezione di quest’ultimo che il padre dedichi più tempo al pugile Tommy “The Machine” Gun (interpretato da Tommy Morrison, 1969-2013) che alla sua stessa famiglia, compresa la moglie Adrianna “Adrian” Pennino Balboa (interpretata da Talia Shire, 77 anni).

Questi frammenti della vita e della carriera di Stallone dipingono un ritratto intimo e commovente dell’uomo dietro l’icona di Hollywood.

La vita familiare durante la carriera di attore

Negli epici film “Rocky” e “Rambo”, Sylvester Stallone, la celebre star di Hollywood, ha canalizzato anche alcune delle sue esperienze personali. Quando gli viene posta la domanda se il dramma padre-figlio nel quinto capitolo della saga Rocky sia ispirato alla sua storia familiare, Stallone risponde con un amaro “Purtroppo sì”.

Secondo quanto riportato dalla rivista People, nel corso del documentario, Stallone approfondisce: “Ho cercato di inserire nella trama qualcosa che avrei voluto fare nella vita reale, ma che non era possibile. […] Molti aspetti sono veritieri. Purtroppo, ci sono momenti in cui si collocano altre priorità al di sopra della propria famiglia, e le conseguenze risultano essere tanto radicali quanto devastanti”.

Questa rivelazione offre uno sguardo crudo e onesto sulla complessità delle scelte che possono emergere tra il dovere familiare e le altre richieste della vita di una celebrità.

La morte prematura del figlio di Sylvester Stallone

Sage Stallone, figlio di Sylvester Stallone, è nato durante il primo matrimonio dell’attore con l’attrice Sasha Czack, che è durato dal 1974 al 1985. La sua tragica morte è avvenuta nella sua residenza di Los Angeles il 13 luglio 2012.

Quando la notizia dell’improvvisa scomparsa di Sage si diffuse, un portavoce dell’attore rilasciò una dichiarazione, affermando che Sylvester Stallone era devastato e afflitto per la perdita del figlio. Le sue condoglianze e i suoi pensieri erano rivolti alla madre di Sage, Sasha. Sage, descritto come un giovane estremamente talentuoso e meraviglioso, lasciò un vuoto che sarebbe stato sentito per sempre.

La coppia ha avuto un altro figlio di nome Seargeoh, nato nel 1979. Il secondo matrimonio di Stallone, con Brigitte Nielsen, che ha avuto luogo dal 1985 al 1987, non ha prodotto figli.

Dal suo terzo matrimonio, iniziato nel 1997 con la modella Jennifer Flavin, sono nate tre figlie: Sophia, di 27 anni, Sistine, di 25 anni, e Scarlet, di 21 anni, aggiungendo un capitolo più luminoso e prospero alla vita familiare di Stallone.