Strage di Brandizzo: “Fanno tutti così”

La tragica vicenda di Brandizzo ha come radice una consuetudine sinistra: l’avvio dei lavori in anticipo, semplicemente perché “tutti lo fanno”. Questo perché le operazioni di manutenzione possono essere condotte solo quando non causano disagi ai viaggiatori, quindi solitamente dopo le 22 e nei weekend. Tuttavia, il contratto dei lavoratori prevede solamente due turni notturni a settimana, ma questa regola viene sistematicamente aggirata attraverso il ricorso a chiamate volontarie.

Nel frattempo, Antonio Massa, responsabile della sicurezza del cantiere per Rfi, è sotto inchiesta per disastro ferroviario e omicidio plurimo con dolo eventuale per i fatti di Brandizzo. Negli ultimi giorni, Massa ha ricevuto minacce e ha chiuso i suoi profili sui social media.

Non ha ancora designato un avvocato difensore, quindi sarà assistito da un avvocato d’ufficio. La vicenda è avvolta in un’atmosfera di mistero e tensione, che solleva interrogativi sulla sicurezza ferroviaria e sulla responsabilità individuale nell’incidente.

Il racconto dell’ex operaio

Le prospettive legali, incarnate dalle determinate Valentina Bossi e Giulia Nicodemo, hanno chiamato a testimoniare Antonio Veneziano, ex dipendente della Si.gi.fer. di Borgo Vercelli.

Veneziano, senza remore, ha già fornito alla stampa un resoconto dei fatti all’interno dell’azienda, gettando luce su situazioni preoccupanti. Ha dichiarato: “Spesso abbiamo deciso di dare il via ai lavori in anticipo. In numerose occasioni in cui ho lavorato presso la Si.gi.fer., se sapevamo che un treno era in ritardo, prendevamo l’iniziativa e iniziavamo a lavorare”. In altre parole, Veneziano svela un’usanza: “Quando era necessario eseguire una regolazione, come il restringimento del binario, in attesa di un convoglio previsto al di fuori dell’orario regolare, ci mettevamo all’opera, sganciando i chiavardini (i dispositivi di fissaggio delle rotaie alle traversine in legno, ndr). Successivamente, prima del passaggio dei treni, venivamo allontanati dalle rotaie. Solitamente eravamo in gruppi di sei o sette, ma in situazioni del genere c’era chi ci vigilava. Tuttavia, la scorsa notte le cose sono andate diversamente, tutti erano posizionati sulla massicciata”.

Brandizzo: l’indagine in corso

Altri compagni di lavoro hanno confermato senza esitazioni la pratica in questione al quotidiano La Stampa, dichiarando: “Sappiamo bene che l’avvio dei lavori è dettato non da un foglio di carta, ma dalle parole del capo, quando i treni cessano di transitarvi. È una consuetudine radicata”. Ora, l’indagine deve penetrare nel tessuto più profondo per scoprire se questa prassi era di conoscenza anche dei vertici di Rete Ferroviaria Italiana.

L’avvocato d’ufficio che rappresenta Massa, Antonio Raucci, si è scontrato con un muro di silenzio da parte del suo assistito: “Non ha mai risposto alle mie telefonate”. Allo stesso tempo, il capocantiere, Andrea Girardin Gibin, 52 anni, è stato coinvolto nelle stesse accuse. Oggi, i morti della strage di Brandizzo, Michael Zanera, 34 anni, Giuseppe Sorvillo, 43 anni, Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, Giuseppe Aversa, 49 anni, e Kevin Laganà, 22 anni, saranno commemorati in una manifestazione a Vercelli.

Lavoro sei giorni su sette

Oggi, sulle pagine de La Stampa, emergono i resoconti degli operai che lavorano per le ditte di manutenzione di Rfi. Il contratto recita chiaramente: “Il lavoratore è tenuto a garantire all’azienda un massimo di due notti settimanali. Eventuali terze notti per motivi organizzativi e produttivi dovranno essere concordati tra le parti (rsu e azienda). E comunque non possono essere più di dieci al mese.” Tuttavia, secondo la Filt Cgil, questa regola viene sistematicamente elusa attraverso la chiamata volontaria.

Le notti di lavoro iniziano presto, dalle 8 alle 13, per poi riprendere alle 22, in deroga a una legge che prescrive 11 ore di riposo tra un turno e l’altro. Inoltre, i lavori in subappalto sono una sorta di “giungla” con frequenti errori. Un manutentore piemontese di Rfi, che preferisce mantenere l’anonimato, racconta un episodio recente: “Vent’anni fa, una capostazione alle prime armi, al termine dell’interruzione, ha autorizzato il transito dei treni senza verificare se l’azienda aveva effettivamente terminato il lavoro e se non c’era più nessuno sui binari.”

La telefonata

Secondo le accuse, la colpa di Girardin Gibin risiede nel fatto di aver fatto scendere i suoi operai sui binari senza disporre del nulla osta necessario. Nel caso di Massa, le telefonate assumono un ruolo cruciale. Iniziano intorno alle 23:30, quando chiede l’autorizzazione alla centrale del movimento di Chivasso: una prima richiesta, seguita da una seconda. Massa dispone solo delle ipotesi relative agli orari dei treni. Dalla centrale gli rispondono “no” e lo rimandano, dicendogli che “deve ancora passare un treno”. La questione chiave sembra essere quale treno stesse per arrivare. Erano previsti tre treni: l’ultimo della linea, uno con carri da Alessandria a Torino e un terzo, in programma per l’1:30. Alle 23:30, il primo treno aveva già terminato il suo percorso, ma il secondo era in ritardo. Non è chiaro se il tecnico Rfi abbia confuso i due. La tragedia si verifica quando Massa e il capocantiere scendono sui binari insieme ai cinque operai.

L’errore alla stazione di Brandizzo

Dalla centrale ripetono loro che avrebbero avuto due finestre per lavorare: tra il secondo e il terzo treno o dopo il terzo, ribadendo “state fermi”. Una terza telefonata registra l’esplosione, la frenata e la tragedia è ormai consumata. Ci sono altre due chiamate successive, ma sono solo le urla disperate di Massa a descriverla. La ricostruzione si basa sulle registrazioni delle telefonate, confrontate con gli orari in cui le telecamere della stazione mostrano gli operai sui binari. Nessun semaforo rosso ha fermato i treni, poiché non era previsto che si fermassero, e i dispositivi per segnalare il lavoro sulle rotaie sembrano essere stati attivati in modo incerto. Tuttavia, i dispositivi di sicurezza erano presenti sulla linea, ma non hanno funzionato come avrebbero dovuto.