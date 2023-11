Sophie Codegoni avrebbe già un altro uomo. Alessandro Basciano decide di mostrare le lettere degli avvocati!

Alessandro Basciano continua a mantenere la sua determinazione nella visibile contesa sentimentale con l’ex fidanzata Sophie Codegoni.

Dopo il toccante momento durante l’intervista a Verissimo condotta da Silvia Toffanin, il DJ ed ex concorrente del Grande Fratello si apre sui social, condividendo una lettera legale nella quale l’avvocato afferma che la sua ex fidanzata avrebbe confessato di essere coinvolta in un’altra relazione.

Ma vediamo meglio nel dettaglio che cosa sta succedendo adesso tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano!

Lo sfogo di Alessandro Basciano

“C’è chi dedica il proprio tempo a riflettere su nuovi stili di vita e a non tornare a casa dalla propria figlia la sera, e c’è chi invece deve pregare invano per avere il diritto di vederla… Non dimenticate mai chi siete e da dove venite.”

Con queste parole, Basciano si apre in una serie di Stories pubblicate sul suo profilo Instagram. Le Stories successive mostrano il contenuto di una mail, presumibilmente inviata dal suo avvocato a quello di Sophie Codegoni. La lettera menziona l'”assenza ingiustificata e non comunicata della Sign.ra Codegoni al primo incontro per la negoziazione” e comunica che Basciano ha “perso fiducia in questo percorso e non intende effettuare altri incontri”.

Le richieste relative alla separazione sembrano quindi avvenire solo a distanza, dato che Sophie avrebbe scelto di non incontrare personalmente il suo ex. Inoltre, stando al contenuto della lettera, sembra che Sophie abbia dichiarato di avere già un’altra relazione in corso: “Se è vera la dichiarazione della Codegoni di avere un altro uomo, sia chiaro che lo stesso non debba avere rapporti con la figlia, poiché è ancora troppo piccola, e potrete addirittura coincidere la figura del padre.”

La posizione di Sophie Codegoni

Mentre la posizione di Sophie sembra definitiva, e durante la sua recente intervista televisiva ha espresso la sua incredulità nei confronti delle lacrime di Basciano, permane la versione di Luzma Cabello, ex fidanzata del dj e presunta amante nelle notti trascorse insieme di recente ad Ibiza, durante la relazione con Sophie. L’influencer continua ad affermare che Basciano l’abbia tradita con lei dopo la nascita della figlia che hanno in comune.

“Ho notato che accanto al tuo nome c’era un cuore e un orsetto. Le tue spiegazioni confuse sono subito iniziate, dicendomi che dovevo tranquillizzarmi perché mi amavi”, gli ha comunicato in una lettera. Dopo averla descritta in modo banale come una “turista inglese in cerca di spiegazioni” nelle foto dell’aeroporto, la modella avrebbe successivamente contattato Sophie, inviandole tutte le prove della loro relazione. “Ci siamo rese conto che stava manipolando entrambe”.