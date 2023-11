Sonia Bruganelli: finalmente arriva il chiarimento sul flirt con Antonino Spinalbese. Cosa c’è di vero?

Dopo un periodo di riservatezza, Sonia Bruganelli è tornata al centro dell’attenzione. La sua presenza nei riflettori non è tanto legata alla sua ormai conclusa relazione con il partner di una vita, Paolo Bonolis, quanto a un presunto nuovo flirt. Come suo solito, non si sottrae a qualche battuta pungente quando ha l’occasione.

Solo recentemente è stata al centro delle cronache per aver criticato il pubblico che etichetta Ciao Darwin, il programma condotto dal suo ex e di cui lei è produttrice, come “Figlio del patriarcato”. Ha condiviso un estratto di una frase di Paolo, in cui afferma che amare una donna significa permetterle di fare ciò che desidera.

Tuttavia, sembra che questa dichiarazione non sia sufficiente a sfatare l’idea che Ciao Darwin possa essere considerato non maschilista, specialmente considerando che è prodotto da una donna che spesso lancia frecciatine alle colleghe, contribuendo a mantenere l’immagine del programma lontano dall’idea di non essere frutto di una mentalità patriarcale.

Recentemente, durante un’intervista estesa a Turchesando, ha condiviso alcune osservazioni sulla sua sostituta al Grande Fratello. Inoltre, ha affrontato le voci riguardanti un presunto flirt con Antonino Spinalbese.

Sonia Bruganelli parla del rapporto con Antonino Spinalbese

Qual è la verità dietro Sonia e Antonio Spinalbese? Il loro incontro risale a un anno fa durante la trasmissione del Grande Fratello Vip, in cui lui era concorrente e lei ricopriva ancora il ruolo di opinionista. Tuttavia, recentemente sono stati avvistati più volte insieme, alimentando speculazioni su una possibile relazione.

Alcuni vedono semplicemente un’amicizia, mentre altri, più maliziosi, pensano a un flirt. Ora, è Sonia stessa a affrontare le voci, mettendo fine alle speculazioni. “Antonino è un caro amico. Abbiamo collaborato e lo stiamo ancora facendo a livello lavorativo. Quando vado a Milano, sono davvero felice di incontrare sia lui che la piccola Luna, che è davvero meravigliosa,” riferendosi alla figlia di Spinalbese e Belen.

“Mi piace come ragazzo e come persona.” Poi si apre un po’ di più: “È davvero uno dei pochi uomini con cui non riesco mai a pagare, che sia per una cena o un caffè. Anche quando usciamo in gruppo, è sempre lui a pagare. Non c’è niente da fare, è molto gentile. È davvero una brava persona. Non smentiamo mai perché una relazione con Antonino è sempre da prendere in considerazione. Chi lo sa, al momento è solo un amico, ma il futuro dirà.”

Le opinioni sagaci su Cesara Buonamici

L’opinionista ha anche commentato la sua sostituzione al Grande Fratello con Cesara Buonamici, esprimendo giudizi sul modo in cui quest’ultima ha gestito il ruolo di opinionista riguardo agli inquilini della casa di Cinecittà.

Pare che non nutra una grande stima per il modo in cui la collega ha affrontato la situazione: “Non saprei se è un pesce fuori dall’acqua, ma sembra proprio che si senta intrappolata, desiderando ardentemente che tutto finisca, con l’obiettivo di uscirne il più incolume possibile”. In breve, secondo lei, Cesara non vedrebbe l’ora di fare ritorno al Tg.