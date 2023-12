Simona Ventura: dalla malattia del marito alla depressione. Ecco le confessioni shock della conduttrice!

Dopo un lungo periodo di tristezza, Simona Ventura finalmente ritrova il sorriso. In un’intervista concessa a Libero, rivela che il 2023 è stato un anno eccezionale per lei, ma guarda con grande entusiasmo al 2024 che promette di portare tante gioie. Al culmine della lista ci sarà il suo matrimonio, un evento molto atteso.

Inoltre, si festeggeranno i sessant’anni del suo amato Giovanni, un traguardo importante che unisce ancora di più la loro storia.

E i suoi genitori celebreranno sessant’anni di matrimonio, un evento che riempie di emozione la famiglia. Infine, sarà l’anno in cui Caterina, la figlia di Simona, compirà diciotto anni, segnando un importante passaggio nella sua vita.

La depressione di Simona Ventura

“Io e Giovanni abbiamo condiviso gli stessi tormenti, abbiamo attraversato gli stessi ostacoli nella vita”, racconta Simona Ventura. “Noi due amiamo il concetto di famiglia estesa, dove nessuno viene lasciato indietro. Grazie alla nostra positività, siamo in grado di far stare tutti bene e questo ci riempie di felicità”.

Simona, poi, entra nei dettagli: “C’è stato un momento nella mia vita in cui mi sono arresa, sono caduta in depressione. Era come essere intrappolata in un vortice che ti trascina verso il basso. È successo proprio quando i miei figli sono partiti per l’Inghilterra: mi sono resa conto di allontanarmi sempre più dalla mia famiglia e, inoltre, mi sono ritrovata circondata da persone che non erano davvero amiche”.

E come ha fatto a uscirne? “Ho cercato aiuto, ho intrapreso un percorso insieme a una persona straordinaria che mi ha aiutato a ritrovare la forza e l’energia positiva. Sai, spesso la volontà da sola non è sufficiente”.

Ma è stato grazie a suo figlio Niccolò che ha ritrovato la motivazione. Tutto è accaduto nel 2018, quando il ragazzo è stato pugnalato mentre cercava di aiutare un amico fuori da una discoteca. Per lei, questo evento terribile è stato come un colpo da parte di Dio, un segno che ha cambiato tutto.

Dal momento in cui ha superato quella tragedia, ha sentito una forza interiore, come quella di un leone. Questa esperienza miracolosa l’ha fatta rendere conto di quanto fosse fortunata e ha deciso che doveva reagire in modo positivo. Da allora, la sua vita è completamente cambiata.

La malattia di Giovanni Terzani

Ma Simona non ha avuto tregua e una nuova sfida le si è presentata. Giovanni ha ricevuto una diagnosi sconcertante, una malattia genetica che colpisce i polmoni. Non è servito nemmeno un attimo di riflessione a Simona per decidere di impegnarsi anima e corpo per starle accanto e affrontare insieme questo difficile percorso.

In questo viaggio, ha avuto l’opportunità di incontrare persone straordinarie all’interno del sistema sanitario nazionale, di cui si parla tanto, ma spesso in modo negativo. Per Simona, questo è un servizio pubblico meraviglioso e desidera sottolinearlo. Ci sono medici, ricercatori eccezionali di cui si parla troppo poco, ma che meritano di essere elogiati.