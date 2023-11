Simona Izzo via da Ballando con le Stelle? Dopo il commento della Lucarelli, ha detto basta. Ecco cos’è successo!

Nell’episodio trasmesso martedì 7 novembre de “La Volta Buona,” il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo, è stata nuovamente affrontata la discussione riguardante “Ballando con le stelle.” In studio erano presenti Ricky Tognazzi e Simona Izzo, quest’ultima ha espresso la sua disapprovazione per quanto dichiarato da Selvaggia Lucarelli durante l’episodio precedente dello show su Rai 1, che aveva portato a un conflitto tra le due.

Simona Izzo potrebbe abbandonare il programma

“Banfi si dimette, probabilmente se ne andrà, me ne potrei andare anche io,” annuncia Simona Izzo mentre conversa con Caterina Balivo e condivide quanto accaduto durante la puntata di sabato 4 novembre di “Ballando con le stelle.”

Questo avvenne subito dopo l’esibizione di suo marito, Ricky Tognazzi, quando la produttrice aveva risposto a una provocazione di Selvaggia Lucarelli, dichiarando: “Ci sono persone che hanno ricevuto molte querele, non solo io, e quindi forse devono stare attente.” Lucarelli aveva replicato in modo provocatorio, apostrofandola con “Simona Pizzo.”

Nel suo tentativo di affrontare questa questione, Simona Izzo ha spiegato ciò che l’aveva infastidita della battuta della giurata:

“Questo è un commento passibile di azione legale. Giocare con i cognomi è sempre volgare (…) Io non avevo minacciato, avevo semplicemente fatto un’affermazione, dicendo che c’era una persona che aveva ricevuto molte querele, evidentemente lei si è sentita colpita. Lei stessa ha numerose cause legali, con attrici e conduttrici, da parte di persone che ritiene di essere state disturbate.”

“Ci sono molte persone che l’hanno citata in giudizio, e avrei potuto farlo anch’io molti anni fa, ma non l’ho fatto. Dire ‘Izzo Pizzo’ è un chiaro tentativo di etichettarmi come mafiosa. Inoltre, sono stata ripresa perché a volte ho cercato di affrontare temi più profondi rispetto a quelli in discussione. La prima provocazione è partita da lei, quando ha parlato di mio marito e dei calci che stava dando, chiedendosi se fossero diretti a qualcuno, cioè a me.”

Simona Izzo ha concluso la sua affermazione, sempre in presenza del marito, dicendo: “Se il mio avvocato mi consiglierà di andarmene, lo farò.”

Il primo scontro con Selvaggia Lucarelli

In passato, tra le due si era verificata una discussione animata durante un episodio dello show condotto da Milly Carlucci. In quell’occasione, Lucarelli aveva manifestato il suo disagio quando Ricky Tognazzi aveva consegnato dei fiori a sua moglie dopo la sua esibizione. E lei aveva replicato: “Il concorrente è lui, ma ci sono anche io.”

Come due autentiche protagoniste, non avevano esitato a scambiarsi frecciate, poiché, secondo la giudice, le interferenze di Simona Izzo rischiavano di oscurare la performance del marito.