Simona Izzo svela il tradimento di Antonello Venditti. Ecco le ragioni per cui i due non si parlano più!

Dopo le esperienze di Ilary Blasi e Belen Rodriguez, adesso è il turno di Simona Izzo. A distanza di molti anni, l’attrice e regista ha rivelato di aver subito un tradimento da parte dell’ex marito Antonello Venditti. I due sono stati sposati dal 1975 al 1978.

Oggi, Simona, felicemente legata a Ricky Tognazzi, ha precisato che la sua relazione con Maurizio Costanzo non ha nulla a che fare con la fine del suo matrimonio. “Venditti aveva un’altra donna, che ha lasciato solo dopo che noi ci eravamo separati. Molto spesso, molti mariti si comportano in questo modo. Maurizio è arrivato subito dopo, ma non posso considerarlo tra gli uomini fondamentali della mia vita.”

“Tra questi, ci sono solo mio figlio, Ricky, Antonello e mio padre. La nostra storia non è stata così significativa. Maurizio è solo una persona che ho incontrato e a cui ho voluto bene. Possiamo dire che ci siamo supportati a vicenda. Non riesco a parlare di una vera e propria relazione sentimentale. Io ero reduce da una separazione e lui attraversava un periodo difficile”, ha dichiarato a un’intervista al Corriere della Sera.

Perché Simona Izzo e Antonello Venditti hanno smesso di parlarsi

Francesco, attore e doppiatore, è figlio di Simona Izzo e Antonello Venditti. Egli è anche protagonista di alcuni videoclip musicali del padre. Tuttavia, la relazione tra Izzo e Venditti non è più presente. Secondo la Izzo, non hanno più contatti e hanno avuto una forte discussione per il compleanno quarantesimo di Francesco, che ora ha quarantasette anni.

La Izzo sostiene che il compleanno di un figlio dovrebbe essere condiviso, mentre Venditti voleva festeggiare da solo. Questa situazione potrebbe essere attribuita a un rancore o, forse, a un senso di colpa da parte di Venditti. La Izzo afferma che la fine della loro storia è assolutamente colpa di lui.

Le canzoni che le ha dedicato Venditti

Antonello Venditti ha riservato alcune delle sue canzoni più celebri a Simona Izzo come “Ci vorrebbe un amico”, “Dimmelo tu cos’è” e “Ricordati di me”. In un’intervista passata, l’artista ha confessato che dopo la separazione con Simona Izzo, aveva seriamente pensato di mettere fine alla sua vita.

Fortunatamente, Lucio Dalla lo ha salvato quando Venditti è tornato a Roma da Milano, dove si era trasferito. Lucio Dalla lo ha aiutato a trovare una casa nel quartiere di Trastevere, nelle vicinanze di lui. È proprio lì che Antonello Venditti ha scritto tre canzoni, tra cui “Ci vorrebbe un amico”, dedicata a Lucio Dalla, e “Notte prima degli esami”.