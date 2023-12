Shiva: il commovente incontro in carcere con il figlio appena nato. Ecco le parole della compagna!

Il trapper Shiva, noto all’anagrafe come Andrea Arrigoni, è riuscito a incontrare il suo neonato figlio, frutto dell’amore con la sua compagna Laura Maisano, durante il periodo trascorso in carcere.

Laura ha voluto condividere questa emozionante esperienza su Instagram con un post molto significativo: “Il tuo amore ha colmato completamente il mio spirito (…) Non ho mai provato un battito così forte nel mio cuore e, in mezzo a tutte le difficoltà che stiamo affrontando, tu sei diventato il nostro raggio di sole in un periodo così freddo. Tu sei la nostra fonte di incanto e grazie a te siamo diventati ancora più forti di prima”.

Le parole dedicate al figlio

Il neonato è venuto al mondo il 25 novembre dello scorso anno, mentre il padre era già detenuto: Shiva ha ricevuto la notizia tramite alcuni spari di fuochi d’artificio provenienti dal carcere.

Nella sua ultima pubblicazione, Laura Maisano ha postato una foto di padre e figlio e ha scritto: “Abbiamo desiderato così tanto la tua venuta al mondo che sembrava quasi impossibile realizzarlo, perché quando i sogni sono così intensi, sembra sempre difficile riuscire a realizzarli. Ti abbiamo protetto per mesi, tenendoti solo per noi, perché temevamo che qualcosa potesse andare storto. Ricordo chiaramente la prima volta che abbiamo ascoltato le pulsazioni del tuo cuore”.

“Mai avremmo pensato che potessimo stare senza di te. Sei esattamente l’immagine dei miei sogni, sei un ritratto vivente del tuo papà. Quando finalmente ti ho abbracciato e i vostri occhi così simili si sono incrociati per la prima volta, ogni momento difficile di questa terribile esperienza è stato cancellato. Guardo verso il futuro con fiducia, credendo che tutto questo avrà una fine perché, nella nostra relazione, non ci sono limiti invalicabili. Il nostro amore può superare i confini delle quattro pareti e ogni altra barriera che si frappone tra di noi”.

L’arresto di Shiva

Shiva si ritrova dietro le sbarre, condannato per il suo coinvolgimento in un tentato omicidio. Il 26 ottobre, a Settimo Milanese, l’artista aveva afferrato la sua pistola e sparato in un agguato organizzato proprio di fronte alla sua casa discografica. Quella sera, due combattenti di arti marziali miste, ingaggiati dal suo rivale musicale Rondo da Sosa, si erano presentati per infliggere una punizione. È stato un vero e proprio scontro, con colpi di arma da fuoco che risuonavano nell’aria.