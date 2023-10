Sfida epica Napoli vs. Real Madrid: il destino deciso il 3 ottobre!

Il 3 ottobre il calcio europeo si prepara a vivere una sfida epica tra Napoli e Real Madrid, con fischio d’inizio fissato per le 21:00. In questo capitolo avvincente del Girone C di Champions, Napoli punta a sfatare il mito che li vede costantemente arrendersi di fronte ai maestri spagnoli, i blancos. Il destino della squadra partenopea è ora nelle mani del determinato Garcia, pronto a scrivere una nuova pagina nella storia.

Il Real Madrid, pur vantando un arsenale offensivo impressionante, si trova in una situazione delicata con alcune lacune evidenti, soprattutto in difesa. La mancanza di Alaba, ad esempio, si farà sentire contro la formazione di Garcia, costringendo Ancelotti a sfruttare al massimo i suoi pochi titolari rimasti.

I precedenti

In quattro emozionanti scontri tra Napoli e Real Madrid, emergono tre trionfi degli spagnoli e un pareggio, con il Napoli che ha segnato tre gol, ma i maestri madrileni che hanno colpito ben nove volte.

Nella memoria dei tifosi brilla ancora il ricordo dell’ultima volta che il Real Madrid ha affrontato il Napoli, vincendo entrambe le sfide agli ottavi di finale della Champions League 2016/17. La prima battaglia al Santiago Bernabéu ha visto Lorenzo Insigne portare gli ospiti in vantaggio all’8º minuto, ma Karim Benzema ha pareggiato (18º), poi Toni Kroos (49º) e Casemiro (54º) hanno sigillato la vittoria dei padroni di casa.

Il ritorno a Napoli ha visto Dries Mertens segnare il gol dell’1-0 al 24º minuto, ma il Real ha orchestrato una rimonta all’inizio del secondo tempo con Sergio Ramos (52º) e un autogol di Mertens (57º), mentre il subentrato Álvaro Morata (90’+1) ha messo il punto esclamativo. Queste sfide epiche restano impresse nell’animo dei tifosi.

Infortuni e assenze nel Napoli e nel Real Madrid

Nel Napoli ci saranno alcune importanti assenze da tenere in considerazione. Il portiere di riserva, Gollini, rimarrà fuori causa a causa di un infortunio alla mano che lo ha costretto a restare fuori dal campo. Inoltre, sia Rrahmani che Juan Jesus, difensori fondamentali, sono alle prese con problemi alla coscia che li hanno costretti a stare lontani dal terreno di gioco fin dal 24 settembre.

Anche il Real Madrid non è immune da difficoltà legate agli infortuni. David Alaba, dopo essere uscito nel primo tempo durante l’incontro con Las Palmas, continua a lottare contro un fastidioso infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare l’ultima partita del weekend. Arda Guler, a causa di un infortunio al menisco subito nel precampionato, non ha ancora fatto il suo debutto in squadra, mentre Thibaut Courtois e Militao saranno indisponibili per diversi mesi, mettendo a dura prova la profondità della rosa del Real Madrid.