Senza trucco: la scelta di Pamela Anderson che ha sorpreso il mondo!

Pamela Anderson ha fatto la scelta coraggiosa di non truccarsi più, una decisione che ha suscitato ammirazione da parte di molti negli ultimi tempi. L’ex icona sexy di Baywatch, Pamela Anderson, 56 anni, è apparsa in vari eventi pubblici, incluso la Paris Fashion Week, senza trucco. L’attrice e modella ha condiviso con il magazine Elle le motivazioni dietro la sua decisione di abbracciare un look “naturale”.

La sua scelta coraggiosa di abbandonare il trucco ha catturato l’attenzione e l’ammirazione di molti negli ultimi tempi.

Il motivo

L’evento che ha scatenato questo cambiamento nella sua prospettiva sulla bellezza è stato la morte della sua truccatrice di lunga data, Alexis Vogel, scomparsa a causa di un tumore al seno nel 2019. Pamela ha dichiarato: “[Alexis] è stata la migliore. E da allora, ho pensato che, senza di lei, sarebbe stato meglio per me non truccarmi.” Ha aggiunto che non truccarsi le è sembrato subito una scelta “liberatoria, divertente e anche un po’ ribelle”.

Anche agli eventi mondani: Paris Fashion Week

Durante la Paris Fashion Week, Pamela Anderson ha partecipato a sfilate di designer come Isabelle Marant, Proenza Schouler e The Row.

Sin dalla sua prima apparizione alla cena di Andreas Krontharel per Vivienne Westwood, l’aspetto di Pamela Anderson senza trucco ha sorpreso il web. Pamela ha sfoggiato outfit di grande classe, indossato ampi cappelli e mantenuto una acconciatura classica, con il viso completamente al naturale. La sua assenza di trucco ha suscitato domande sulla motivazione dietro questa scelta.

Molte persone hanno elogiato la sua partecipazione alla Paris Fashion Week senza trucco. Jamie Lee Curtis, sua collega, ha commentato sui social: “Pamela Anderson nel bel mezzo della settimana della moda con così tante pressioni e posture, questa donna si è presentata e ha reclamato il suo posto al tavolo senza niente in faccia… La rivoluzione della bellezza naturale è ufficialmente iniziata! Sono così colpita e sconcertata da questo atto di coraggio e ribellione.”

La “Pamela Anderson senza trucco”: le dichiarazioni

Pamela Anderson stessa ha descritto questa decisione come un atto di ribellione, affermando: “Ho notato che ci sono tante persone che si truccano in maniera esagerata, ed è proprio da me andare controcorrente e fare l’opposto di quello che fanno tutti”. Ha anche riflettuto sul tema dell'”invecchiamento”, considerandolo un “viaggio”.

“Penso che tutti noi cominciamo a sembrare un po’ strani quando invecchiamo. E rido di me stessa quando mi guardo allo specchio. Dico: ‘Wow, questa sono davvero io… cosa mi sta succedendo? È cominciato un viaggio”. Pamela Anderson si sente pronta ad affrontare questo viaggio, affermando: “Mi sento bene. Sono a buon punto.”