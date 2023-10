Scandaloso arresto: dirigente scolastico accusato di violenza sessuale! Cosa è accaduto?”

Il dirigente scolastico di un istituto situato nella provincia di Catania, precisamente di Grammichele, è stato arrestato dai carabinieri. È stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale e tentata violenza sessuale. Secondo le indagini condotte dagli investigatori, sette studentesse minorenni risultano essere state vittime degli abusi.

Nella mattinata di lunedì 16 ottobre 2023, i carabinieri della compagnia di Caltagirone hanno dato esecuzione a un provvedimento di custodia cautelare agli arresti domiciliari emesso dal giudice dell’ufficio del tribunale locale. Il provvedimento riguarda un uomo di 61 anni, originario di Grammichele nella provincia di Catania. Questo individuo, che riveste il ruolo di preside, è stato accusato di aver commesso violenza sessuale.

Violenza sessuale: le indagini

Le indagini condotte sotto la supervisione della procura di Caltagirone sono state avviate a seguito della denuncia presentata da una ragazza di 15 anni, la quale ha riferito di aver subito presunti atti sessuali da parte del preside della sua scuola. L’attività investigativa svolta dai carabinieri ha in seguito evidenziato una situazione più ampia di abusi che altre studentesse hanno subìto. Complessivamente, sono emersi sette casi di minorenni che sono state vittime di molestie.

Le accuse

Le accuse avanzate indicano che le molestie si sarebbero verificate all’interno dell’ufficio della presidenza. Il dirigente scolastico convocava le ragazze con il pretesto di discutere dei loro risultati scolastici. Una volta a tu per tu, il preside avrebbe minacciato le studentesse, dichiarando che le avrebbe “sculacciate” o “prese a morsi” se non avessero studiato adeguatamente, oltre a molestarle con pacche sul fondoschiena e toccamenti e carezze intime.

In due occasioni, l’uomo avrebbe baciato una delle ragazze e spinto la mano della minore contro le sue parti intime. Durante l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari, il 61enne ha scelto di non rispondere alle domande, avvalendosi del suo diritto a non rilasciare dichiarazioni. Si è limitato a fornire alcune dichiarazioni spontanee.

L’arresto

L’arresto del preside ha suscitato un’ondata di preoccupazione e indignazione all’interno della comunità locale, in particolare tra i genitori degli studenti coinvolti. La scuola ha reagito prontamente alla situazione, dichiarando la sua piena cooperazione con le autorità competenti e mettendo in atto misure immediate per garantire la sicurezza e il benessere degli studenti. Nel frattempo, il preside coinvolto è stato sospeso dalle sue mansioni, in attesa degli sviluppi delle indagini.

Le autorità giudiziarie continuano a lavorare diligentemente sul caso al fine di raccogliere prove concrete e stabilire la verità in merito alle accuse contro il preside. La comunità educativa e i genitori delle studentesse coinvolte attendono ansiosi ulteriori sviluppi. Sperano che la giustizia venga fatta, garantendo la protezione delle giovani vittime e prevenendo la ripetizione di situazioni simili in futuro.