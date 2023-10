Salone del Libro di Torino: presentate tutte le novità dell’edizione 2024

La nuova direttrice Annalena Benini ha svelato oggi il piano editoriale 2024-2026 del Salone del Libro di Torino. La prossima edizione si terrà dal 9 al 13 maggio 2024!

Quest’anno il Salone si struttura in 7 sezioni tematiche, ciascuna curata da un direttore artistico, e presenta una sorprendente presenza femminile nella nuova squadra. Inoltre, è stato annunciato il primo evento di “Aspettando il Salone”, che si terrà il 17 ottobre presso il Sermig insieme a Patrick Zaki. L’ingresso sarà gratuito, ma la prenotazione sarà obbligatoria a partire dal 6 ottobre, e durante l’evento, l’attivista egiziano condividerà la sua esperienza carceraria.

Le novità del Salone del libro

Ciascuna delle 7 sezioni tematiche è stata affidata a un direttore artistico, che ha avuto carta bianca per ideare, orchestrare e guidare gli incontri previsti per ogni giornata del Salone. Ecco i nomi dei curatori: Teresa Cremisi per l’Editoria, Melania Mazzucco per l’Arte, Alessandro Piperno per il Romanzo, Erin Doom per il Romance, Luciana Littizzetto per la Leggerezza, Francesco Costa per l’Informazione, Francesco Piccolo per il Cinema. “Sono davvero grata ai curatori per aver accettato questo incarico. Siamo tutti qui,” ha affermato Benini. In aggiunta alle Sezioni, è stata creata una Redazione composta da Paola Peduzzi, Igiaba Scego, Francesca Sforza e Tiziana Triana.

“Con questa squadra, si darà il massimo per realizzare un Salone straordinario,” ha dichiarato Benini. “Sarà un’edizione particolarmente orientata verso i giovani, dove ascoltarli e rispondere alle loro esigenze sarà fondamentale. Il libro scelto per il nostro progetto speciale ‘Un libro tante scuole’ è Cime tempestose di Emily Bronte.”

Un Salone indipendente e con un forte contingente femminile

“L’indipendenza del Salone del Libro? Spero che sia una cosa scontata. È la base da cui partire per lavorare, e non vedo alternative,” ha aggiunto la nuova direttrice. “Sono emozionata, ma non ho paura,” ha proseguito Benini, affermando di non aver avuto alcun contatto con rappresentanti del governo durante la pianificazione del programma.

“Sono abituata a collaborare con donne, un’esperienza che ho già sperimentato nel mio lavoro giornalistico e che ho voluto portare qui. Mi trovo a mio agio, c’è un grande spirito di collaborazione. Credo fortemente nell’approccio femminile,” ha spiegato Benini, sottolineando la significativa presenza femminile nel suo team: quattro donne su sette a capo delle sezioni, e tutte donne nella redazione incaricata del programma. Anche tra i collaboratori tecnici, la “quota rosa” è ben rappresentata, con Ilide Carmignani nell’area delle traduzioni, Giusi Marchetta nell’area ragazzi e scuole, e Sara Speciani nell’area professionale.

Patrick Zaki ospite il 17 ottobre

Patrick Zaki sarà l’ospite d’onore il 17 ottobre 2023 al Sermig di Torino, nell’ambito di un evento organizzato in collaborazione con “La Nave di Teseo” e all’interno della rassegna “Aspettando il Salone“. L’annuncio è stato fatto da Silvio Viale, presidente dell’Associazione “Torino, la Città del Libro”, durante una presentazione al Teatro Gobetti, dedicata al progetto 2024-2026 del Salone del Libro, sotto la guida della nuova direttrice Annalena Benini. “Patrick Zaki racconterà la sua esperienza in carcere,” ha spiegato Viale, precisando che l’ingresso all’evento è stato gratuito, ma su prenotazione.