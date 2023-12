Sabrina Salerno vittima di una stalker: “Vivo nella paura”. Ecco il terribile racconto della showgirl!

Sabrina Salerno ha rilasciato una scioccante intervista a La Stampa, in cui ha rivelato con grande impatto di essere oggetto di un doloroso e inquietante stalking da più di due anni. Ma scopriamo nel dettaglio le parole toccanti della showgirl per scoprire cosa ha dichiarato, scuotendo notevolmente i suoi numerosi ammiratori.

Il racconto sulla stalker che la perseguita

“Le è mai capitato di chiedere aiuto e ricevere risposte timide?” chiede la giornalista. E Sabrina risponde: “Dal 2021 sono vittima di una stalker, una donna francese con seri problemi psicologici. Ho sporto denuncia per stalking in Italia e in Francia, attendo che si attivi la procedura del codice rosso, che prevede un intervento immediato. Questa persona mi sta seguendo ovunque, persino nei pressi della mia casa, e sono stata costretta a sottoporla a una misura di tutela della salute mentale”.

“Nonostante la denuncia, nessuno mi fornisce informazioni: non so chi sia, se sia pericolosa. Vivo con la paura di incontrarla di persona, temendo la mia reazione e anche le conseguenze, poiché, se qualcuno armato entra nella tua casa e ti difendi, finisci in prigione”.

“Qual è il desiderio nascosto di questa signora?”, chiede la giornalista. “Questa donna sembra tormentata, insiste nel dichiararsi mia moglie e sottolinea che il diavolo ci separa. Questa situazione mi provoca una grande frustrazione e vivo costantemente con un’ansia palpabile. Mi preoccupo per tutte quelle donne che si trovano in una situazione simile e non hanno una rete di sostegno come la mia. È tempo di smettere di piangere ai funerali e di non fare nulla per cambiare le cose”.

“Le donne continuano a perdere la vita e questo è un fallimento imperdonabile. Dobbiamo denunciare, ascoltare e rafforzare le sanzioni”, afferma Salerno durante l’intervista in cui racconta la sua adolescenza, il miglior e peggior incontro della sua vita. Parla delle sue paure, delle sue amiche e della bella famiglia che ha costruito con suo marito, insieme da 30 anni. “Non ho cercato l’opportunità, si è presentata e sono stata in grado di coglierla al volo. Chiamiamola istinto di sopravvivenza”, aggiunge.

Sabrina Salerno e il rapporto con il figlio

In un lungo passaggio, Sabrina Salerno racconta del suo rapporto con il figlio diciannovenne Luca Maria, di cui si dice orgogliosa, ma trova anche spazio per parlare d’amore: “Mio marito è come l’acqua che spegne il fuoco. Mi sorprende sempre come riesca a placarmi. Quando sono presa dalla rabbia, parto in deliri, urlando. Non sono una persona diplomatica e negli anni mi sono indurita; amo litigare e devo sempre avere l’ultima parola, dovrei lavorare su questo aspetto. Finisco per creare grandi guai, dico cose delle quali poi mi pento, faccio casino (e non ne vado fiera) e poi arriva lui, Enrico, a rimettermi con i piedi per terra.”