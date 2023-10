Rudy Zerbi finalmente esce allo scoperto: dopo il bluff a Verissimo, ecco chi è la nuova fidanzata!

C’è un’evidente discrepanza tra le dichiarazioni di Rudy Zerbi e le ultime notizie circolate riguardo alla sua vita sentimentale. Non molto tempo fa, nel salotto di Verissimo, il giudice di Amici aveva affermato con chiarezza di essere un uomo single.

Tuttavia, un articolo pubblicato su Chi questa mattina sembra suggerire il contrario, annunciando che Zerbi ha una nuova compagna nella sua vita. Sembra esserci una piccola bugia, o forse un cambiamento repentino nella situazione amorosa di Zerbi, ma l’impressione generale è che qualcosa non torni.

Rudy Zerbi non è più single

Secondo le informazioni riportate da Chi, sembra che il professore della scuola di Maria De Filippi, Rudy Zerbi, stia vivendo una nuova storia d’amore. L’oggetto del suo affetto sembra essere la giovane Grace Raccah, figlia di Daniele Raccah, noto imprenditore e fondatore del famoso brand di moda Dan John.

La rubrica “Chicche di gossip” all’interno della rivista rivela che Rudy e la sua nuova compagna sono stati visti insieme in pubblico per la prima volta solo alcuni giorni fa, durante il compleanno di Stefano Carriero, regista di Uomini e Donne.

Il magazine afferma che i due sembrano essere profondamente innamorati, andando oltre e rivelando che Grace ha affettuosamente chiamato Rudy “Il mio tutto” nelle foto scattate durante l’evento.

Grace Raccah non nasconde il loro amore

Sembra che tra Grace Raccah e Rudy Zerbi ci sia dell’amore, anche se Rudy ha fatto ogni sforzo possibile per mantenere questa storia nascosta fino ad ora. Come precedentemente menzionato, durante una recente apparizione a Verissimo, il conduttore radiofonico aveva negato con fermezza la presenza di una nuova donna nella sua vita, respingendo le voci riguardo a una relazione che gli era stata attribuita in passato.

Ha affermato: “L’amore? Non sento, Qui c’è un’assenza di collegamento. Dai, diciamo che lei mi ha messo in sfida e alla fine lo sfidante ha vinto. Se è scappata con un altro? No, ero io che volevo entrare in sfida e non è finita benissimo. Nulla è stato un disastro.” Poi ha aggiunto: “Se sono stato lasciato? Non sono stato nemmeno preso, non è mai iniziata davvero. Va bene, arriverà come dice Emma. Se Anna Pettinelli è la donna della mia vita? Ok, è vero che chi odia ama, ma non è proprio il nostro caso, quindi no, non credo proprio che sia lei la donna giusta. Però c’è stima, anche se poi discutiamo.”

D’altra parte, l’approccio mediatico di Grace Raccah è stato molto diverso. La figlia del fondatore del marchio “Dan John” non ha mai nascosto la sua relazione con Zerbi. Sul suo profilo Instagram, sono presenti diverse foto di loro insieme, a confermare la loro frequentazione. Grace, che è già madre come il giudice di Amici, sembra essere pronta a rendere ufficiale la loro relazione. Al contrario, sembra che Rudy Zerbi non lo sia ancora.