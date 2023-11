Rosa Perrotta parla di guadagni: “4mila euro a post, ma insultano i miei figli”. Ecco la rivelazione shock!

Un’intervista di Rosa Perrotta sta creando una controversia su piattaforme social. L’ex partecipante di “Uomini e Donne” è stata recentemente ospite nel programma “Generazione Z” condotto da Monica Setta, disponibile su Rai Play.

Durante l’intervista, Perrotta ha avuto l’opportunità di condividere la sua esperienza nell’approdare al famoso dating show di Maria De Filippi e di fare il punto sulla sua vita da influencer e madre.

L’esperienza a Uomini e Donne

“Il mio ingresso in ‘Uomini e Donne’? Non avevo inizialmente cercato di diventare una tronista; mi hanno chiamato un giorno dicendo che Maria De Filippi voleva conoscermi. Ero sconvolta, ma naturalmente felice”, racconta durante l’intervista a Monica Setta.

“Mi ero appena laureata, avevo terminato la mia specialistica e mi stavo dedicando ad altre cose. L’amore non era nella mia lista delle priorità, ma alla fine ho deciso di accettare.” Questa decisione si è rivelata azzeccata, visto che in seguito, nel contesto di ‘Uomini e Donne’, ha incontrato Pietro Tartaglione, che è ora il padre dei loro figli.

“Mi sono sempre mantenuta in contatto con la produzione del programma e continuiamo a sentirci regolarmente. Nutro grande affetto per Maria De Filippi”, conclude. Lo scorso maggio, Rosa Perrotta e il suo compagno hanno celebrato il sesto anniversario della loro relazione, che è iniziata con la loro scelta a ‘Uomini e Donne’ nel 2017. Oggi sono orgogliosi genitori di Domenico Ethan, nato nel 2019, e Mario Achille, che si è unito alla loro famiglia nel 2021.

Il successo sui social di Rosa Perrotta e i suoi guadagni

Dopo la sua esperienza televisiva, Rosa Perrotta ha intrapreso una carriera di successo sui social media, dove oggi vanta una base di follower su Instagram che ammonta a 1,7 milioni. “Dopo ‘Uomini e Donne,’ ho scoperto il mondo dei social media. All’epoca, ero totalmente inesperta e da principiante, ho iniziato questa attività,” ha spiegato.

Quando le è stata posta la domanda sui guadagni come influencer da Monica Setta, Rosa Perrotta ha dichiarato: “Non entrerò nei dettagli, ma i compensi possono essere notevoli, fino a 4.000 euro per ogni post. Tuttavia, devo affrontare alcune cattiverie, e ciò che mi ferisce di più sono i commenti riguardanti i miei figli.”

Non sempre l’esposizione della sua vita privata si traduce in vantaggi. “Spesso si discute dei lati positivi e negativi dei social media, a volte possono diventare uno strumento pericoloso. Ho scelto di condividere la mia vita e quella dei miei figli perché non farlo sarebbe sembrato strano. Sui social, condivido tutto, considero i miei follower come una grande famiglia.”