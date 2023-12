Rodolfo Laganà parla della sclerosi multipla: “In tv solo per la mia malattia”. Ecco il racconto shock!

In una recente conversazione con Valentina Baldisserri per il Corriere della Sera, Rodolfo Laganà ha condiviso dettagli della sua interessante e variegata carriera. Oltre ad aver arricchito il suo curriculum con nuove esperienze teatrali, l’attore ha anche intrapreso un avvincente progetto musicale.

“Incredibilmente, tra gli anni ’80 e ’95 ho vissuto un periodo meraviglioso”, ha dichiarato Laganà. “La mia collaborazione con Antonello Falqui in televisione è stata un’esperienza unica nel suo genere. Era un successo spaventoso”.

L’attore non esita a riconoscere Gigi Proietti come il suo mentore principale. “È stato il mio grande maestro, amico, padre, insomma un punto di riferimento fondamentale nella mia vita. Mi ha insegnato tutto quello che so, devo tutto a lui”.

La diagnosi di sclerosi multipla

Nel 2014, Rodolfo Laganà ha reso noto di essere affetto da sclerosi multipla. Durante un’intervista al Corriere della Sera, l’attore ha ripercorso il suo percorso con la malattia, descrivendola come un evento che ha stravolto completamente la sua esistenza. Nonostante ciò, affronta la battaglia con determinazione e è fiero di poter affermare di ottenere dei risultati positivi. Nonostante l’impatto della condizione sulla sua vita quotidiana, Rodolfo non perde la passione per la sua professione di attore e assicura che, nonostante tutto, sul palco si sente ancora sé stesso.

Come la malattia ha limitato la carriera di Rodolfo Laganà

Rodolfo Laganà ha confessato di aver provato vergogna all’inizio nel mostrarsi in pubblico sulla sua sedia a rotelle. Temeva che gli spettatori lo applaudissero solo per pietismo invece che per il suo talento vero e proprio: “Credevo che mi applaudissero solo per compassione, ma poi mi sono reso conto che ridono e mi applaudono perché apprezzano ciò che faccio”. Laganà è convinto che la sua malattia abbia creato un pregiudizio nei suoi confronti:

“Tuttavia, penso che aver reso pubblica la mia condizione abbia avuto un suo prezzo. La gente pensa che io sia malato e quindi non mi chiamano. E poi ci sono questioni come l’assicurazione che intervengono. Questo non ha contribuito molto all’invito a collaborare. Mi ha molto deluso. Avrei voluto interpretare ruoli belli, anche seri, al di là della comicità. In televisione mi chiamano poco o, meglio, non mi chiamano per ciò che vorrei fare. Di recente ho preso una decisione. Ho detto loro che non possono chiamarmi solo per parlare della mia malattia. Ho 43 anni di esperienza in questo mestiere, quindi parliamo del mio mestiere. Molto spesso mi chiamano solo per quello.”