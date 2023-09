Roberto Mancini, ct dell’Arabia Saudita. Ecco il suo stipendio!

Roberto Mancini, il mago del calcio italiano, irrompe nel panorama come nuovo direttore tecnico dell‘Arabia Saudita. A sole 2 settimane dal momento delle sue discusse dimissioni dalla panchina della Nazionale azzurra, arriva la notizia che stavi aspettando! Lunedì, alle 16:00 ora italiana, nell’elegante sfarzo di un hotel a Riad, il ct verrà presentato alla stampa dal presidente federale, Yasser Al Misehal.

Dopo un’estate trascorsa a rastrellare talenti dalle squadre di vertice del panorama europeo, garantendo loro ingaggi da capogiro, il regime guidato da Bin Salman alza ulteriormente il tiro assicurandosi ora un capitano per la Nazionale, e così prosegue la sua articolata operazione di sportwashing.

Roberto Mancini ha firmato un contratto che si estenderà fino al 2027. Il suo conto in banca si arricchirà di una somma monumentale, circa 25 milioni di euro netti all’anno.

Le prime sfide

Mancini svelerà il suo talento dalla panchina dell’Arabia Saudita proprio in occasione delle due emozionanti sfide amichevoli. Contro Costarica e Corea del Sud, programmate a Newcastle. Il palcoscenico sarà lo stadio di proprietà del fondo sovrano Pif, che detiene le redini anche del glorioso club bianconero.

Questo segnerà l’epico inizio di un percorso che guadagnerà slancio già nel mese di novembre, quando le qualificazioni per i Mondiali del 2026 prenderanno il via. L’obiettivo del regime è affermarsi nuovamente e partecipare con vigore alla prossima Coppa del Mondo, che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Ma questa è solo la prima tappa di un ambizioso viaggio che punta molto più avanti, precisamente verso i Mondiali del 2034. In quella fase, l’Arabia Saudita mira a essere non solo presente, ma anche a fungere da orgoglioso paese ospitante del torneo.

Lo staff di Roberto Mancini

L’aura di incertezza avvolge il cammino di Mancini verso Riad, portando con sé l’enigma di un possibile affiancamento del suo storico gruppo di collaboratori. Potremmo ritrovarci a vedere volti familiari come Evani, Salsano e Lombardo che si uniscono al team tecnico. Mentre Gagliardi mette in campo la sua maestria tattica. Battara potrebbe perfezionare i portieri, mentre Scanavino e Donatelli plasmano l’aspetto atletico. Nuciari e Sandreani potrebbero indagare talenti nascosti come osservatori d’eccellenza, e Agostino potrebbe letteralmente dare nuova linfa come massaggiatore.

Tuttavia, l’ombra dell’incertezza si allunga particolarmente sulla figura di Gabriele Oriali, il cui destino nel ruolo di team manager resta un enigma da risolvere.