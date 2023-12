Roberta Morise è incinta. La gioia incontenibile del compagno Enrico Bartolini e le prime foto con il pancione!

Roberta Morise, celebre presentatrice del programma Lina Verde, ha annunciato con gioia di essere in attesa del suo primo figlio, frutto dell’amore con il rinomato chef Enrico Bartolini.

L’indiscrezione, diffusa inizialmente da Dagospia, è stata ufficialmente confermata dal settimanale Diva e Donna, che ha esclusiva delle prime immagini che ritraggono la radiosa futura mamma con un pancione visibilmente prominente. Ma scopriamo insieme tutte le indiscrezioni di questa fantastica notizia!

L’annuncio della prima gravidanza della coppia

Roberta Morise si prepara a vivere un Natale completamente diverso da quelli passati, poiché sarà il suo primo in dolce attesa di un bebè. Il noto settimanale Diva e Donna ha recentemente pubblicato le prime foto della futura mamma, in cui viene paparazzata mentre è intenta a scegliere l’arredamento per la cameretta del bimbo o della bimba, dato che il sesso del nascituro è ancora ignoto.

Questa sarà un’esperienza completamente nuova per la conduttrice televisiva, mentre per il rinomato chef stellato Bartolini sarà aggiunta a una già numerosa famiglia. Infatti, Bartolini è già padre di due maschi e una femminuccia, Tommaso, Giovanni e Vittoria, nati dal suo precedente matrimonio.

La storia d’amore tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini

Roberta Morise ed Enrico Bartolini sono stati travolti da una sensazione improvvisa e intensa. In un’intervista al Corriere della Sera, lo chef ha rivelato di essersi innamorato senza nemmeno immaginarlo: “L’amore è qualcosa di magico”. Il primo contatto tra di loro è avvenuto attraverso una storia pubblicata su Instagram e la loro prima uscita è stata una cena romantica al ristorante. Anche per Roberta, nota showgirl e ex della nota figura televisiva Carlo Conti, è stato amore a prima vista.

Nel corso di un’intervista a La Volta Buona con Caterina Balivo, ha condiviso il suo entusiasmo: “Quando l’ho visto, ho saputo istantaneamente che era lui. Non avrei mai pensato che fosse possibile, perché lui rappresenta la gentilezza pura, è l’uomo che ho sempre desiderato. Non avrei mai creduto che la perfezione potesse esistere. È accogliente, dolce e premuroso. Avevo perso la speranza, mi ero completamente lasciata andare per molti mesi senza trovare alcuna forma di felicità. Sono rinata.”