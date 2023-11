Robert Pattinson diventerà presto papà per la prima volta: la fidanzata Suki Waterhouse è incinta!

La gioia e l’entusiasmo stanno per avvolgere la vita di Robert Pattinson con l’emozionante annuncio della dolce attesa da parte della sua compagna, Suki Waterhouse. La notizia è stata condivisa con i fan sul palco del Corona Capital Festival, un evento straordinario che ha avuto luogo domenica 19 novembre in Messico.

Le parole commoventi pronunciate dalla dolce metà di Robert Pattinson hanno toccato il cuore di tutti i fan, creando un momento indimenticabile all’interno della grande famiglia di appassionati dell’attore britannico.

Un nuovo capitolo avvincente sta per iniziare per la coppia, e i loro sostenitori condividono la gioia di questo prezioso annuncio che ha reso ancora più speciale l’atmosfera del Corona Capital Festival.

L’annuncio della gravidanza direttamente sul palco

“Indossare un vestito glitterato era la mia idea per distogliervi da altre cose che stanno accadendo”, ha dichiarato la modella e performer britannica, 31 anni, salendo sul palco del Festival per intrattenere una folla entusiasta per la notizia. In modo ironico, ha aggiunto: “Non sono proprio sicura che stia funzionando”, come si può vedere in un video condiviso da un fan tramite X.

L’abito, sebbene scintillante, mostra chiaramente le forme della gravidanza. Le voci sulla gravidanza di lei e del compagno Pattinson circolavano già da alcuni mesi, ma finora hanno preferito mantenere la notizia riservata. Dopo essere scesa dal palco, la modella e attrice non ha rilasciato ulteriori commenti sulla gravidanza, e finora non è giunto alcun commento da parte del futuro papà, attore britannico, 37 anni, e idolo di una generazione.

La storia d’amore tra Suki Waterhouse e Robert Pattinson

La coppia, nota per la sua riservatezza sulla vita privata, ha iniziato la sua relazione romantica nel lontano 2018, quando Robert Pattinson ha messo definitivamente fine alla sua storia con la collega di set Kristen Stewart. Entrambi originari di Londra, l’attore e la modella Suki Waterhouse, la cui età è di 31 anni, hanno costruito una relazione caratterizzata da una discrezione esemplare.

Nel mondo della moda, Suki ha ottenuto un notevole successo, calcando le passerelle di rinomate riviste e partecipando a prestigiose sfilate internazionali. Parallelamente, ha intrapreso una promettente carriera di attrice, con apparizioni in film di rilievo come “Un giorno di pioggia a New York” di Woody Allen, “The Bad Batch” e “Scrivimi ancora”. Nel suo più recente impegno, “Daisy Jones and the Six” di Amazon Prime Video, ha magistralmente interpretato il personaggio della tastierista Karen Sirko.

Nonostante il loro successo e la presenza nelle sfere dell’industria dell’intrattenimento, la coppia ha mantenuto una bassa visibilità sui social fino al 2022. È stato in quell’anno che hanno fatto il loro debutto pubblico come coppia, partecipando con stile e glamour al Met Gala all’inizio del 2023. La loro storia d’amore, intrisa di fascino e riservatezza, continua a incuriosire il pubblico e a far parlare di sé nei circoli dell’industria dello spettacolo.