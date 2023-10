Riforma Pensioni 2024: cosa devi sapere!

Nel biennio 2023-2024, è in programma l’introduzione di una nuova Riforma Pensioni, promossa da Meloni, in previsione di una revisione più ampia del sistema previdenziale. Nel frattempo, le prime innovazioni relative alla flessibilità in termini di pensionamento anticipato saranno implementate attraverso la Manovra 2024.

Tutti gli occhi sono concentrati sulla cosiddetta “Quota 41”. Secondo le prime ipotesi, sembra che la Quota 103 (che richiede 62 anni di età e 41 anni di contributi) e l’APE Sociale potrebbero essere confermati, mentre le speranze di un ritorno ai vecchi requisiti per l’Opzione Donna sembrano affievolirsi.

Il Governo ha l’intenzione di realizzare una riforma basata sul sistema contributivo, con l’obiettivo di evitare distorsioni come quelle che hanno coinvolto gli “esodati,” le quali hanno avuto conseguenze economiche e sociali significative sul sistema pensionistico attuale.

Riforma Pensioni Meloni: linee guida

La Riforma Pensioni 2024 mira a garantire un ampio accordo, considerando le proroghe della Legge di Bilancio 2023 per APE Sociale e Opzione Donna. L’obiettivo principale è la flessibilità nell’uscita dal lavoro, mantenendo l’opzione agevolata per donne e categorie svantaggiate, con transizione graduale dalla Quota 103. La riforma inizia con la Legge di Bilancio 2024. Priorità include l’accesso al lavoro stabile per i giovani, evitando carriere frammentate e bassi salari. Si prevede la revisione del reddito dei pensionati, inclusa la 14esima mensilità e la rivalutazione degli assegni. Sono in considerazione miglioramenti nel sistema pensionistico complementare.

Possibili cambiamenti nella Riforma Pensioni

Pensione Quota 41

I sindacati propongono un pensionamento anticipato dopo 41 anni di contributi, senza calcolare l’assegno. Vorrebbero renderlo disponibile per tutti, mentre il governo potrebbe accettare un accesso limitato a lavoratori in mansioni gravose. Nel 2023 è stata introdotta una versione ibrida e il requisito di età potrebbe essere eliminato. La “Pensione Precoci” richiede comunque 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età.

Pensione a 64 anni con ricalcolo contributivo

Il governo ha presentato l’anno scorso una proposta simile all’Opzione Donna, ora denominata “Opzione Uomo,” che consente il pensionamento anticipato rinunciando alla quota pensionistica retributiva e calcolando l’assegno in base al sistema contributivo. Altre opzioni includono il pensionamento a 64 anni con un assegno pari almeno a 2,8 volte l’assegno sociale o a 64 anni con 36 anni di contributi, senza limiti sull’importo dell’assegno.

Pensione con anticipazione della quota contributiva

L’INPS ha proposto l’accesso anticipato solo alla quota contributiva della pensione, ad esempio, a 63 anni con almeno 20 anni di contributi e un importo minimo 1,2 volte l’assegno sociale. All’età pensionabile, si potrebbe accedere anche alla quota retributiva.

Altre anticipazioni per le pensioni nel 2024: