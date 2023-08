Qual è stata la causa della morte di Toto Cutugno?

Toto Cutugno, all’anagrafe Salvatore Cutugno, aveva visto la luce a Fosdinovo il 7 luglio 1943.

La sua carriera era strettamente intrecciata al Festival di Sanremo, con ben 15 partecipazioni. Nel 1980 trionfò con ‘Solo noi’. In altre 6 edizioni si classificò al secondo posto e una volta giunse terzo.

Nel 1983, con ‘L’italiano’, raggiunse la quinta posizione: tuttavia, quel brano sarebbe divenuto il suo maggior successo.

Si è spento il 22 agosto 2023 alle 16 presso l’ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato. A comunicare la triste notizia è stato il suo manager Danilo Mancuso, il quale ha attribuito la sua scomparsa a una lunga malattia, seguita da un peggioramento negli ultimi mesi.

Le esequie avranno luogo a Milano, giovedì 24 agosto alle 11 presso la Basilica Parrocchia dei Santi Nereo e Achilleo in viale Argonne 56. Toto Cutugno lascia la moglie Carla e un figlio di 28 anni, Nico, nato da una precedente relazione.

Il cantante Toto Cutugno aveva lottato per un periodo con un tumore alla prostata, diagnosticato grazie all’aiuto di un suo caro amico e collega, Al Bano.

Il consiglio di Al Bano

Al Bano consigliò a Toto Cutugno di farsi visitare da uno specialista. “Sono un miracolato, quindi oggi vivo appieno la vita. La vivo, la vita è un dono divino. Senza nuocere a nessuno, non devi essere ipocrita. Io ho un carattere difficile, ma possiedo un’anima splendida”, aveva dichiarato il cantautore durante un’intervista a Verissimo.

Fu Cutugno stesso a raccontare dettagli della sua malattia. “Mi hanno rimosso il rene destro. Non posso camminare molto. E mi esibisco su uno sgabello… non posso esibirmi per 3 ore in piedi. Al Bano è una delle persone più autentiche e sincere che io abbia incontrato, ti offre l’amicizia”, aveva narrato tempo fa.

La notizia della scomparsa di Toto Cutugno

È stata diffusa da Carosello Records ed Edizioni Curci in una nota: “A poco più di un mese dal suo ottantesimo compleanno – si legge – ci lascia uno dei più celebri artisti italiani di sempre. Cantautore con oltre 100 milioni di copie vendute, rappresentante della musica italiana più riconoscibile a livello internazionale, autore-compositore che ha saputo esportare la semplicità e la tradizione della canzone italiana anche oltre i confini nazionali, un artista dalla carriera straordinaria che continuerà a ispirarci e a unirci”.

I saluti della politica

“Ciao a Toto Cutugno, un autentico italiano”, ha scritto la premier Giorgia Meloni.

“Con la scomparsa di Toto Cutugno, il mondo della musica perde un interprete popolare e significativo. Un artista, con l’orgoglio di essere italiano, apprezzato anche all’estero, i cui successi hanno rappresentato la colonna sonora di un’epoca. Ha dimostrato il suo talento anche come autore. Sono vicino alla famiglia e alle persone a lui più care in questo doloroso momento”, dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.