Pierpaolo Pretelli abbandona la casa dove viveva con Giulia Salemi. Ecco le ultime indiscrezioni!

Secondo le ultime voci riportate da Alessandro Rosica, noto Investigatore Social, sembra che la situazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sia ormai inesorabilmente complicata, arrivando a un punto di non ritorno. Secondo le fonti, sembra che i due abbiano preso la decisione definitiva di porre fine alla loro relazione.

Un indizio importante che conferma questa ipotesi sarebbe il fatto che Pierpaolo avrebbe abbandonato definitivamente la loro casa condivisa a Milano, mettendo così fine alla loro convivenza.

Pierpaolo Pretelli lascia casa

Secondo le recenti dichiarazioni di Rosica, sembra che Pretelli abbia preso la decisione di fare le valigie e cercare un nuovo posto dove vivere temporaneamente, magari nella speranza di una possibile reconciliazione. L’affetto che un tempo univa i due ex concorrenti del Grande Fratello sembra gradualmente svanire, quindi tentare di ricostruire una relazione che si stava lentamente sgretolando non sembrava essere la soluzione migliore per entrambi.

Infatti, hanno voluto offrire una spiegazione sullo stato attuale della loro relazione amorosa, dovuta a voci e domande insistenti dei fan che erano desiderosi di conoscere le vicende di una storia che, dopo tre anni, iniziava a mostrare segni di fragilità. Tuttavia, è importante notare che le loro decisioni potrebbero cambiare nel corso del tempo, poiché in amore tutto è possibile.

Le indiscrezioni sulla loro storia

Nel loro canale social, i due ex partecipanti al Grande Fratello hanno comunicato ai loro followers, che sono tra i più attivi e appassionati fanbase di tutti i tempi, di attraversare un periodo complicato. “Ci rivolgiamo a coloro che ci seguono e ci vogliono bene. Vogliamo precisare che leggiamo i vostri messaggi, ma non ci aiutano, soprattutto le accuse che ci fanno male”, ha scritto Salemi, rispondendo a coloro che li hanno accusati di essere insieme solo per contratto.

L’influencer ha poi aggiunto: “Abbiamo bisogno di tempo, vi preghiamo di rispettarci”. In un’intervista al settimanale Chi, in cui presentavano il programma che conducono insieme, Ex on The Beach, Pretelli ha parlato della normalità di avere alti e bassi in una relazione: “Ci amiamo, ma sarei ipocrita a dire che non ci sono stati dubbi”. Pare che, dando credito agli ultimi rumor, i dubbi siano diventati la consapevolezza che le cose tra loro non funzionassero più come prima.