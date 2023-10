Patrick Zaki: “Sono con la Palestina, non con Hamas”

Nel complesso conflitto Israele-Palestina, sostenere la causa palestinese non dovrebbe essere automaticamente equiparato a un appoggio a Hamas. Patrick Zaki, rinomato attivista e ricercatore dell’Università di Bologna, ha deciso di ribadire la sua posizione su quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza in seguito all’ultimo raid condotto da Hamas il sabato mattina. Questa volta, lo ha fatto con un messaggio pubblicato su una piattaforma di social media, cercando di placare le polemiche suscitate dal suo precedente post, nel quale aveva criticato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu definendolo un “serial killer” che cercava di ottenere il consenso della comunità internazionale per le uccisioni di civili. Questa affermazione aveva provocato reazioni infuocate da parte di alcuni membri della destra, tra cui il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che aveva definito le parole di Zaki “vergognose”.

La risposta alle obiezioni

In risposta alle critiche, Patrick Zaki ha sottolineato che difendere la Palestina in questo conflitto non significa necessariamente appoggiare Hamas.

Ha criticato aspramente le testate che avevano lanciato accuse contro di lui, sottolineando che sembrerebbe che sostenere i civili palestinesi metta in difficoltà chi lo fa, soprattutto in un contesto in cui i media internazionali sembrano tendere verso una posizione pro-Israele, trascurando la crisi umanitaria che colpisce l’altro fronte.

Nel suo messaggio, Zaki ha enfatizzato che la sua priorità rimane sempre la protezione delle vite civili e la condanna di qualsiasi forma di violenza contro i civili in tutto il mondo. Ha anche dichiarato che il suo impegno è sempre stato guidato dalla difesa dell’umanità e dei diritti umani e che non può giustificare atti di violenza o omicidi. Al contrario, ha sostenuto il diritto del popolo palestinese a resistere e a difendersi, separandolo nettamente dalle politiche religiose conservatrici ed oscurantiste di Hamas. Ha concluso il suo messaggio esortando a porre fine a questa guerra per salvare vite umane e ha espresso il suo pensiero e le sue preghiere per gli italiani coinvolti nel conflitto, auspicando che possano rimanere al sicuro e riabbracciare presto i loro cari.

Le reazioni della politica

La reazione delle figure politiche di destra non si è fatta attendere. Maurizio Gasparri ha definito le parole di Zaki “vergognose e assurde” e le ha considerate un insulto all’intero popolo israeliano. Anche l’europarlamentare forzista Fulvio Martusciello ha condannato aspramente le affermazioni di Zaki, definendole offensive per le università, gli studenti e chi aspira a diventare ricercatore. Dall’altro lato, il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Galeazzo Bignami, ha ribadito che la liberazione di Zaki era finalizzata a consentirgli di esprimere le proprie opinioni, anche quando queste non sono condivise dal governo, sottolineando l’importanza del diritto di espressione.