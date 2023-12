Paola Ferrari spara a zero su Belen Rodriguez dopo l’intervista a Domenica In. Ecco cos’ha detto la giornalista!

Le ex regine dell’intrattenimento Mediaset, che sono state recentemente allontanate dalla corte di Pier Silvio Berlusconi, hanno finalmente deciso di parlare apertamente del tormentato finale delle loro relazioni sentimentali. Ilary e Belen, entrambe icone televisive e entrambe sposate con uomini altrettanto famosi, hanno svelato i dettagli che per anni hanno tenuto i loro fan con il fiato sospeso.

Mentre Ilary è già avanti con le pratiche di divorzio, è ancora coinvolta in questioni legali e divisione dei beni con Totti. Belen, invece, sembra affrontare la separazione in modo più tranquillo, sebbene abbia evidenziato il fatto che non sta attraversando un momento felice. Ma quali sono le rivelazioni che le amate o odiate presentatrici televisive hanno fatto riguardo alle loro rotture? E perché i VIP le criticano così duramente?

Paola Ferrari contro Belen Rodriguez

Belen è stata ospite a Domenica In, dove la conduttrice ha parlato del difficile periodo che ha vissuto al fianco di Stefano De Martino, dando la sua versione dei fatti. Secondo Belen, Stefano non solo non l’ha supportata in un momento molto complicato della sua vita, ma l’avrebbe anche tradita più volte.

La conduttrice è stata molto chiara riguardo alla mancanza di supporto da parte dell’ex marito, affermando che non è stato in grado di aiutarla e di essere un bravo marito perché non la ama e non l’ha mai amata. Questo ha portato alla rottura della coppia, che sarà seguita dal divorzio, come confermato da Belen stessa.

La showgirl ha già deciso di non voler più aspettare, e sta pensando al suo matrimonio con il suo attuale compagno Elio Lorenzoni. Paola Ferrari, giornalista e conduttrice, sembra non essere stata convinta dalle dichiarazioni di Belen e, condividendo una foto della Rodriguez sul set di Domenica In, l’ha attaccata senza pietà su Instagram, scrivendo:

“Belen e le sue confessioni protagonisti per un’ora su Rai Uno. Ormai basta indossare una camicia bianca (ben portata) per sembrare una Santa”. Il commento fa riferimento alla camicia bianca che Belen indossava durante la trasmissione, quindi è probabile che Paola Ferrari abbia trovato una nuova nemica in lei.

Balotelli invece, difende Totti

Il discorso di Ilary è completamente diverso, infatti di recente ha presentato un documentario che racconta la sua separazione dal suo ex marito, offrendo un punto di vista personale sulla questione. Il documentario si intitola “Unica!” e affronta in modo dettagliato tutti gli aspetti della sua vita durante quel periodo difficile.

Invece, Mario Balotelli, noto calciatore che ha avuto l’opportunità di giocare con Francesco Totti e che ha sempre espresso il suo affetto nei confronti dell’ex capitano della Roma definendolo “Un fenomeno”, sembra avere un atteggiamento completamente diverso.

I fan sono rimasti sorpresi dal comportamento del calciatore che, attraverso una storia su Instagram, ha condiviso una foto di Ilary a Verissimo e ha aggiunto un commento molto breve ma molto offensivo: “Hai rotto il *****!!!”.