Paola Caruso: la disperazione di una mamma che non vedrà mai guarire suo figlio. Ecco il racconto straziante!

Paola Caruso si è aperta durante un’intervista a Verissimo, rivelando gli ultimi sviluppi riguardanti la salute del piccolo, di soli 4 anni di nome Michele. Tutto è iniziato durante una vacanza in Egitto, quando il bimbo ha improvvisamente avuto una febbre ed è stato sottoposto a un’iniezione che ha aggravato le sue condizioni di salute.

La showgirl è stata ospite di Silvia Toffanin per condividere il risultato di un’operazione che avrebbe dovuto consentire a Michele di riprendere a camminare senza bisogno di ausili. Purtroppo, nonostante l’intervento sia andato bene, il bambino non ha mostrato alcun miglioramento e adesso sarà costretto a indossare un tutore per il resto della sua vita, privato della libertà di camminare e correre liberamente.

Il racconto dell’incidente

Paola era visibilmente sconvolta mentre descriveva la situazione, con le lacrime che le rigavano il viso. Il medicinale che era stato somministrato a suo figlio tramite iniezione si era poi rivelato molto tossico, causando danni irreparabili al nervo della gamba. Ed è stato un evento così repentino che Paola non riesce ancora a crederci. La notte non riesce a dormire e trascorre le sue giornate piangendo per via di questa drammatica trasformazione.

Nonostante avesse notato che la condizione non stava migliorando, non è stata ancora in grado di accettare e comprendere completamente la situazione. Ora, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Il danno subito dal nervo del bambino non è reversibile, in quanto si tratta di uno dei nervi più difficili da far ricrescere. Nessuna tecnica disponibile può risolvere questo problema e Paola è ancora più sconvolta dalle conseguenze a lungo termine.

Il tutore diventerà una parte permanente della vita di Michele, e inoltre, dovrà sottoporsi a numerosi interventi durante la crescita ossea per garantire che le sue ossa crescano diritte. La decisione frettolosa di una sola persona ha cambiato completamente il corso della vita di Paola.

Paola Caruso non ne ha ancora parlato con il figlio

Paola ha svelato che ancora non ha avuto il coraggio di dire al suo bambino che non potrà più camminare come faceva prima. Tuttavia, secondo lei, sembra che lui lo abbia già capito da solo. Paola ha spiegato che suo figlio, a soli 4 anni, sembra aver compreso la sua condizione incredibilmente bene. È così intelligente che sembra essere andato oltre, superando la sua stessa madre nel processo di accettazione.

Il bambino ha accettato la sua nuova realtà, mentre Paola ancora si sente in colpa e fatica ad accettarla completamente. Le sembra che forse, se fosse stata meno protettiva, le cose non sarebbero arrivate a questo punto. Ora sta cercando aiuto da qualcuno per poter superare questa situazione e andare avanti.