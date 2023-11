Paola Barale non rinuncia al piacere: ecco i suoi prodotti preferiti all’interno della sua fetish boutique del cuore!

Contrariamente alla convinzione diffusa che la menopausa porti inevitabilmente a una diminuzione del desiderio o segni la sua conclusione, Paola Barale sfata questo tabù insieme ad altri nel suo libro “Non è proprio la fine del mondo”. L’ex showgirl condivide apertamente la sua esperienza durante il complicato periodo in cui ha affrontato la menopausa in modo precoce, a soli 42 anni.

Nel suo libro, la celebrità rivela dettagli intriganti e personali, offrendo al pubblico uno sguardo approfondito sulla sua prospettiva unica e rompendo gli stereotipi associati a questo cambiamento fisiologico.

Paola Barale parla di sessualità libera

La celebrità rivela apertamente la sua inclinazione per il piacere, confessando durante un’intervista a Libero di essere una cliente affezionata di un sexy shop nel cuore di Milano. Con naturalezza, condivide dettagli sulla sua esperienza in una boutique fetish, dove è possibile trovare una vasta gamma di articoli, tra cui sex toys, lingerie e lubrificanti. Descrivendo l’atmosfera del negozio, Paola Barale la equipara a quella di una boutique tradizionale, sottolineando che ogni visita è sempre animata da una folla di persone.

La showgirl racconta di un’occasione in cui ha notato un giovane uomo impegnato nella scelta di un completino per la sua compagna, evidenziando che il significato di tali oggetti dipende dall’interpretazione personale di ciascuno. Mette in luce l’aspetto estetico di alcuni articoli, enfatizzando come, se realizzati con cura e design accattivante, possano trasformarsi in veri e propri elementi d’arredo. Concludendo, esprime il suo sostegno a una sessualità più aperta e consapevole, accogliendo favorevolmente ogni strumento che contribuisca a questa consapevolezza.

La difficile decisione di abortire

Tra le pagine del suo libro, Paola Barale affronta anche il delicato argomento della sua decisione di sottoporsi a un aborto molti anni fa. La showgirl condivide che tale scelta ha generato una varietà di reazioni, soprattutto da parte delle donne, che l’hanno criticata. Tuttavia, enfatizza la sua ferma convinzione che ogni donna debba essere libera di prendere decisioni riguardanti il proprio corpo.

Nonostante riconosca che alcune persone possano essere contrarie all’aborto, Barale esprime il suo disappunto nel sentirsi condannata come se avesse commesso un atto crudele contro i bambini. Con un tocco di ironia, scherza sul fatto che al massimo riesce ad “uccidere” le zanzare e aggiunge un tono leggero esprimendo il suo rimpianto per questa azione.

Questa esperienza ha spinto la showgirl a riflettere sull’effetto contrario dei social media, che, anziché promuovere un dialogo costruttivo, sembrano alimentare un clima di giudizio e ostilità. La sua riflessione offre una prospettiva preziosa che apre le porte al pensiero critico su una società basata spesso solo sull’apparenza.