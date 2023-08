Orinatoi a forma di bocca di donna in una palestra di Torino. Scoppia la polemica social!

Wow, questa è proprio una notizia da far alzare le sopracciglia! Pare che in una palestra di Torino abbiano installato degli orinatoi davvero fuori dal comune: a forma di bocca di donna! Ma, aspetta un attimo, sembra che questa scelta abbia suscitato un vero e proprio uragano di reazioni sul web! C’è chi si è arrabbiato, chi ha gridato allo scandalo, e chi ha semplicemente scosso la testa incredulo. Pare che sia scattata una sorta di allerta “visione pornografica”! Che dire, sembra che questi orinatoi abbiano fatto uscire di testa la gente più di quanto ci si sarebbe aspettato!

Ciclone sui social

Un post sui social della coach vocale Greta Squillace ha innescato un nuovo polverone online. Al centro di tutto, ciò che dovrebbe essere ovvio: il rispetto per le donne anche nell’iconografia. O meglio, nella scelta dell’iconografia che circola. Ebbene, gli orinatoi a forma di bocca di donna nella palestra Mc Fit di Torino hanno scatenato l’indignazione sul web, scatenando una pioggia di commenti contro questa scelta di design nei bagni.

“Immaginate già i commenti delle ‘fenomenali’ persone che useranno quei bagni… se fossi in voi, mi vergognerei”, ha commentato Greta Squillace prima che la foto diventasse virale.

I responsabili della palestra torinese hanno risposto con una battuta ironica poco dopo: “Sentiti sempre libera di fare pipì nei bagni delle donne. Diffondi l’amore”. Quest’ironia ha scatenato ulteriori proteste e commenti amari. “Risposta imbarazzante”, hanno scritto in molti.

La risposta della palestra

La palestra fa parte di un’ampia catena multinazionale con centri fitness diffusi in numerose città europee (Ndr McFit).

In risposta a queste polemiche, l’azienda spiega che il modello di orinatoio in questione è presente in “7-8 palestre in Italia e in diverse altre località europee”. La sua progettazione sembra trarre ispirazione dal celebre logo (quello della ‘linguaccia’) dei Rolling Stones, e alcuni utenti lo collegano a una nota graphic designer olandese. Tuttavia, queste referenze non sembrano sufficienti a placare le accuse di sessismo.

“Boicottare la palestra”: la replica del Pd

“Facciamo un boicottaggio” nei confronti della palestra di Torino che ha installato orinatoi a forma di bocca di donna nei bagni maschili. È l’appello lanciato sui social da Nadia Conticelli, capogruppo del Pd nel consiglio comunale. “Ci sono uomini – scrive su social media – che credono che per allenarsi non sia necessario urinare in una bocca femminile? Bene, allora quegli uomini possono tranquillamente evitare di iscriversi a questa palestra. Per combattere la violenza sulle donne e il patriarcato ci servono azioni concrete, non solo parole. Quindi, boicottiamo la palestra finché non avrà rimosso questi impianti di urina violenti e sessisti”.

La posizione di Conticelli è condivisa anche dal consigliere radicale Silvio Viale, che ritiene che questo tipo di arredi sanitari debba essere “rimosso immediatamente”. “Non voglio sentir parlare di ‘arte'”, aggiunge.