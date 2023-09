One piece! La serie del momento!

Ehi, ciurma! E finalmente è qui, amici! Dopo lunghi mesi di ansiosa attesa, teasers intriganti e anticipazioni che ci facevano saltare sulla sedia, la serie di Netflix “One Piece” è finalmente sbarcata sulla nostra amata piattaforma di streaming in tutti i Paesi fortunati, Italia inclusa!

Le aspettative dei fan di questa incredibile serie manga creata da nientemeno che il genio Eiichiro Oda sono alle stelle, e se il proverbio dice che il buongiorno si vede dal mattino, Netflix potrebbe essere sull’orlo di un altro successo senza precedenti. Prepariamoci a salpare verso nuove avventure epiche!

La trama

One Piece, proprio come il manga che tutti amiamo, ci porta in un’avventura epica per i mari leggendari insieme all’equipaggio guidato dal carismatico Monkey D. Luffy, un giovane che ha sempre sognato la libertà e la vita da pirata. Questo ragazzo coraggioso parte dal suo tranquillo villaggio per intraprendere un incredibile viaggio alla ricerca del misterioso tesoro noto come ONE PIECE, con l’obiettivo di diventare il Re dei Pirati.

Ma per mettere le mani su quel bottino da sogno, Luffy dovrà reclutare l’equipaggio dei suoi sogni, trovare una nave pronta a solcare i mari, esplorare ogni angolo degli oceani, sfuggire alle forze marine e dimostrare la sua astuzia sfidando rivali pericolosi ogni passo del cammino. Prepariamoci a salpare verso l’avventura!

Il cast

La serie live-action di Netflix basata sul nostro amato manga ha finalmente rivelato il suo fantastico cast, pronto a solcare i mari con noi:

Iñaki Godoy è il coraggioso Monkey D. Luffy, pronto a guidarci in questa avventura epica.

Mackenyu interpreta il maestro di spada Roronoa Zoro, il vice-capitano e cacciatore di taglie.

Emily Rudd è Nami, l’esperta cartografa e navigatrice senza pari.

Jacob Romero è Usopp, il cecchino e artigliere di bordo con grandi sogni.

Taz Skylar porta in vita Sanji, il nostro cuoco in cerca dell’All Blue, la leggendaria cucina dei mari conosciuta da tutti.

E non dimentichiamoci dei nostri altri valorosi compagni di avventura:McKinley Belcher III è Arlong, Jeff Ward è Buggy The Clown, Vincent Regan è Garp, Craig Fairbrass è Chef Zeff, Langley Kirkwood è Axe-Hand Morgan, Celeste Loots è Kaya, Alexander Maniatis è Klahadore, Ilia Isorelýs Paulino è Alvida, Chioma Umeala è Nojiko, Steven Ward è “Hawk-Eye” Mihawk e Michael Dorman è Gold Roger.

Esordio da record

L’attesissimo adattamento di “One Piece” è finalmente sbarcato su Netflix il 31 agosto. Questa serie, tratta dal leggendario manga di Eiichiro Oda, è stata adattata magistralmente da Matt Owens e Steven Maeda.

Racconta la storia avventurosa di Monkey D. Luffy, un giovane intraprendente con un sogno di libertà che parte dal suo piccolo villaggio alla ricerca del leggendario tesoro, il ONE PIECE!

E sai cosa? Nei primissimi giorni di uscita, questa serie ha conquistato la prima posizione nella Top 10 di Netflix in ben 84 Paesi diversi in tutto il mondo! Ha superato persino “Mercoledì” e “Stranger Things”, che nella loro prima settimana erano leader in 83 Paesi.

Luffy e la sua ciurma sono pronti a portarti in un viaggio epico e spettacolare. Non perderti questa incredibile avventura