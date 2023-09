Omicidio Giulia Tramontano. Alessandro Impagnatiello, ricerche choc online prima dell’omicidio: “Come uccidere un feto”

Inquietanti parole. “Come uccidere una donna incinta con il veleno” e “Come avvelenare un feto”.

Queste inquietanti tracce, riportate da “Il Giorno”, rappresentano solo alcune delle ombre digitali che Alessandro Impagnatiello avrebbe dipinto sul web prima di compiere l’atroce gesto che ha tolto la vita alla compagna Giulia Tramontano e al piccolo Thiago che portava nel suo ventre.

Nonostante l’oscurità delle sue ricerche, il barista ha continuato a smentire categoricamente ogni ipotesi di premeditazione dell’omicidio.

Il veleno per topi

Alessandro Impagnatiello, il giovane barista trentenne arrestato per l’omicidio della sua compagna incinta di sette mesi, sembrerebbe avere elaborato il piano di porre fine alla vita di Giulia Tramontano già durante l’inverno passato.

Questo sconvolgente dettaglio è stato svelato dalle pagine del quotidiano “La Repubblica”. Al centro delle prove sembrerebbe esserci un messaggio inviato dal cellulare della 27enne: “Non mi sento bene”. Questo stato di malessere sarebbe sopraggiunto dopo aver consumato una bevanda calda.

Eppure, qualche ora più tardi, sembra che Impagnatiello abbia eseguito una ricerca online associando il veleno per topi alle bevande calde: un’indicazione che avrebbe portato alla scoperta che l’effetto ottenuto non corrispondeva alle sue intenzioni.

Le ipotesi

Secondo quanto riportato dal quotidiano lombardo, sembra emergere dall’analisi degli investigatori che Impagnatiello avesse l’intenzione di cancellare non solo la compagna, ma anche il bambino che ella portava in grembo, considerandolo “un ostacolo” per la sua nuova relazione.

Gli occhi vigili della procura si stanno ora concentrando sull’indagine di un potenziale veleno, che si sospetta possa essere stato somministrato a Giulia Tramontano, nell’intento di farlo poi assorbire dal feto. Sarà solo con la pubblicazione del rapporto conclusivo, atteso non prima di settembre, che quest’aspetto potrà essere chiarito. Inoltre, il documento sarà di vitale importanza nel delineare un quadro completo delle circostanze aggravanti, potenzialmente inclusa quella della premeditazione.

Complici nell’occultamento del cadavere di Giulia Tramontano?

Secondo quanto riferito da “Il Giorno”, la Procura sta affrontando anche il compito di esaminare se, al momento in cui il cadavere è stato occultato, potrebbero esserci state altre persone, oltre a Impagnatiello. Sotto il cellophane utilizzato per avvolgere il corpo, è stato scoperto e isolato un singolo capello. Questo sarà sottoposto a ulteriori analisi presso il RIS di Parma per determinare la compatibilità del DNA con quello di Giulia o del suo assassino. Allo stesso tempo, verranno condotti ulteriori esami sul materiale impiegato per occultare il corpo e sulle tracce biologiche rinvenute nella scena del crimine.

L’ora del delitto

Un altro punto cruciale sarà stabilire l’istante esatto della morte di Giulia. Gli inquirenti si chiedono se la giovane fosse già deceduta prima delle ferite inflitte da Impagnatiello. Da questa circostanza potrebbe dipendere anche l’eventuale contestazione all’accusato dell’aggravante della crudeltà.