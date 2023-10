Nuove rivelazioni sulla salute di Fedez: è rientrato in sala operatoria! Cosa sta succedendo ora?

Fedez è rientrato in sala operatoria durante la notte tra domenica e lunedì a causa di un nuovo episodio di sanguinamento. Ricoverato presso l’ospedale Fatebenefratelli di Milano da alcuni giorni si è reso necessario un nuovo intervento di gastroscopia d’urgenza per trattare e suturare l’emorragia derivante da un’altra ulcera. Successivamente, è stato eseguita una nuova trasfusione, e sembra probabile che il rapper non sarà dimesso nelle prossime ore.

Giovedì scorso, Fedez era stato sottoposto a trasfusioni di sangue a seguito della scoperta di due ulcere. La mattina di lunedì, sua moglie Chiara Ferragni e i suoi genitori sono andati a trovarlo in ospedale. Secondo fonti affidabili, il rapper è molto indebolito, ma il sanguinamento è stato fermato.

Durante il suo ricovero in ospedale, a Fedez era stata eseguita una gastroscopia, e il medico aveva spiegato che, di solito, per questo tipo di episodi, il periodo di degenza dura al massimo tre o quattro giorni, e dopo una terapia, ci si può aspettare una completa guarigione entro sei settimane. Inoltre, aveva sottolineato che, a seguito dell’intervento a cui era stato sottoposto a marzo, il livello di allerta è maggiore, ma non vi è motivo di preoccupazione.

Il messaggio social ai suoi fan

Dopo il primo intervento d’urgenza giovedì e le due trasfusioni, Fedez aveva deciso di tranquillizzare i suoi seguaci attraverso un messaggio sui social, in cui spiegava ciò che gli era accaduto. Aveva iniziato ringraziando tutti per i messaggi di sostegno che gli stavano arrivando, poiché il loro supporto era sempre benefico in momenti come questi. Aveva poi precisato di essere attualmente ricoverato a causa di due ulcere che avevano provocato un’emorragia interna. Successivamente, aveva espresso la sua gratitudine verso il personale medico, affermando che grazie a due trasfusioni di sangue si sentiva molto meglio e che il personale medico gli aveva letteralmente salvato la vita.

Cos’ha veramente Fedez?

Si è scoperto che Fedez ha avuto ulcere anastomotiche, una complicanza rara ma grave della chirurgia gastro-duodeno-digiunale. L’ha spiegato Massimo Falconi, direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia del pancreas e dei trapianti presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano.

Questo è avvenuto dopo che il cantante era stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere un raro tumore a marzo, un carcinoma neuroendocrino.

Il chirurgo di Fedez ha confermato che l’ulcera si è formata nella zona in cui era stata effettuata la sutura. Questa zona corrisponde all’asportazione della maggior parte del duodeno, della cistifellea, della testa del pancreas e di un pezzo di intestino. Nonostante la rimozione di diversi organi e visceri, è stato necessario ricostruire la continuità tra i vari segmenti dell’apparato digerente.

È proprio in questa continuità che possono verificarsi le ulcere, come complicanza della chirurgia gastrica. Queste ulcere spesso sono causate da un’infezione da Helicobacter pylori o sono favorire dall’assunzione di antinfiammatori non steroidei.